El flan casero es un postre tradicional que nunca falla si se respetan al pie de la letra los pasos de la receta original. De consistencia cremosa y sabor dulce, su preparación básica es muy económica: solo requiere de una mezcla de huevos, leche y azúcar, usualmente cubierta por una capa de caramelo líquido.

La sencillez de sus ingredientes y su versatilidad convierten a esta receta histórica en un gran aliado en la cocina.

El proceso de elaboración del flan se inicia con la preparación del caramelo. Este se obtiene mediante la cocción controlada de azúcar en una olla a fuego medio hasta que adquiere un color dorado o ámbar.

Este postre puede cocinarse en olla a presión, lo que reduce significativamente el tiempo de cocción. También es posible prepararlo en microondas, aunque el resultado en términos de textura puede variar ligeramente.

Receta de flan casero

Ingredientes

5 huevos

100 grs de azúcar

750 ml de leche

una pizca de esencia de vainilla

Cómo preparar la receta de flan

En un recipiente batir 5 huevos junto con 100 gramos de azúcar hasta obtener una preparación homogénea. Luego, se incorporan 750 ml. de leche, que puede ser entera o semidesnatada según la preferencia, y se mezcla suavemente para integrar todos los ingredientes. Incluir la esencia de vainilla. Una vez que el caramelo se solidifica en el molde, se vierte cuidadosamente la mezcla de huevos, leche y azúcar sobre él. La cocción del flan casero tradicionalmente se realiza a baño María en horno a una temperatura moderada, entre 160°C y 180°C, durante un periodo que puede variar entre 45 minutos y una hora, dependiendo del tamaño del molde y la potencia del horno. El flan estará listo cuando su consistencia sea firme en los bordes pero aún ligeramente temblorosa en el centro. Una vez cocido, el flan se retira del horno y se deja enfriar a temperatura ambiente. Luego, se refrigera durante al menos unas horas para que adquiera la consistencia firme característica.

