La receta de fideos caseros es una opción rápida y práctica para obtener unas pastas deliciosas y de calidad sin recurrir a alternativas industriales. Esta técnica es accesible y utiliza ingredientes básicos, lo que facilita su preparación en el hogar.

Los ingredientes fundamentales para esta receta son harina (se recomienda la tipo 000 o similar, caracterizada por un bajo contenido de gluten que optimiza el estirado), huevos frescos, aceite, y una pequeña cantidad de sal. También se incorpora agua gradualmente durante la fase inicial de mezcla, ajustando la cantidad según la consistencia requerida para el posterior amasado.

El proceso de elaboración de los fideos caseros comienza con la integración de los componentes en un bol, utilizando un tenedor o las manos. Una vez unidos, se procede al amasado de la mezcla hasta lograr una masa homogénea.

Finalmente, la masa debe ser cubierta, preferentemente con papel film o un paño húmedo, y se debe permitir un reposo de al menos 30 minutos a temperatura ambiente. Este paso es crucial para relajar el gluten y facilitar el corte de los fideos.

Receta de fideos caseros

Ingredientes

500 grs harina 0000

4 o 5 huevos

1 pizca sal

1 chorrito de aceite

Cómo preparar fideos caseros

Mezclar la harina con los huevos, la sal y el aceite. Dejar la masa media hora en la heladera. Estirar con una máquina para pastas o con un palo de amasar hasta que quede finita. Cortar según el espesor deseado. Colocar en agua hirviendo por 7 minutos, colar y servir con salsa a gusto.

