Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El atún, al igual que la merluza, es una de las variedades que menos subió de precio en los últimos meses en las pescaderías. Nutritivo, saludable y muy rico, este alimento se luce como relleno de las clásicas empanadas al horno. Te mostramos una receta imperdible.

Si es fresco, mejor, pero el atún de lata, en agua o en aceite, sirve para realizar esta preparación casera. Sin embargo, es necesario eliminar todo el líquido previamente.

Las empanadas de atún son una de las presentaciones más populares para consumir pescado de manera sencilla y práctica. En su versión horneada, la receta es muy saludable y fácil, incluso se puede congelar una vez que estén armadas -no cocinadas- para tener siempre a mano un plato rico y nutritivo.

Para más recetas fáciles, ingresá acá.

Empanadas de atún: la receta

Ingredientes

12 tapas de empanadas para horno

2 cebollas

1 morrón rojo o verde

2 huevos duros

3 latas de atún en agua

Sal y pimienta

Orégano a gusto

C/n aceite

Cómo preparar la receta

Picar la cebolla y el morrón. Calentar el aceite en una sartén, agregar la cebolla y el morrón. Cocinar a fuego suave hasta que se dore la cebolla, unos 15 minutos. Añadir el atún, mezclar bien y cocinar otros 5 minutos más. Remover de vez en cuando. Incorporar el orégano y huevo picado. Mezclar bien. Condimentar a gusto y cocinar por unos minutos. Retirar el relleno del fuego y dejar enfriar antes de usarlo. Colocar una buena cucharada del relleno en el centro de cada disco para empanadas. Hacer el repulgue y sellar suavemente con los dedos mojados para que no se adhiera la masa. Colocar en una placa aceitada para horno, pintar con huevo batido y cocinar en horno precalentado a 200 grados durante 20 o 25 minutos.

Leé más notas de La cocinera austral