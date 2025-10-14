Your browser doesn’t support HTML5 audio

La focaccia, el pan tradicional de la cocina italiana, creció en popularidad dentro del universo gastronómico argentino. Panaderías, restaurantes y bares ya lo incorporaron entre sus propuestas parar picar. La receta, originaria de la región de Liguria, es fácil y rápida, apta para cocineros principiantes, ideal para disfrutar un pan fresco y crocante.

Este producto, que se distingue por su miga aireada, su textura esponjosa y su cubierta de aceite de oliva y sal gruesa, se ha convertido en una opción cada vez más consumida por los argentinos.

La focaccia es una especie de pan plano, similar en sus ingredientes básicos a la masa de la pizza (harina, agua, sal, levadura y aceite de oliva), pero con diferencias significativas en su elaboración y resultado final.

A diferencia de la base de pizza tradicional, la masa de focaccia es generalmente más hidratada y pasa por un proceso de fermentación más prolongado. Esto le otorga una mayor suavidad y un grosor superior, con una superficie que típicamente presenta las hendiduras o “dimples” realizadas con los dedos para retener el aceite de oliva.

Si bien la receta clásica italiana suele limitarse al aceite de oliva, la sal gruesa y hierbas como el romero o, en algunas versiones regionales, la cebolla, las preparaciones locales a menudo incorporan queso en cantidad, aceitunas y otros ingredientes, generando una versión modificada del pan plano original.

Para más recetas fáciles, ingresá acá.

receta-focaccia-728x728

Receta de focaccia de tomate y romero

Ingredientes

  • 750 grs de harina de fuerza
  • 606 grs. de agua templada
  • 17 grs. de levadura fresca
  • 15 grs. de sal
  • 17 grs. de aceite de oliva
  • 150 grs. de aceitunas negras sin carozo
  • Romero fresco

Para confitar:

  • Aceite de oliva
  • 1 ajo
  • 250 grs. de tomates cherry
  • 1 ramita de romero fresco
  • Sal y pimienta

Cómo preparar la focaccia

  1. Confitar los tomates y los ajos en aceite de oliva. Para ello colocar los cherry lavados y los ajos pelados en una sartén, añadir un poco de sal y pimienta y una ramita de romero. Cubrir con aceite de oliva y calentar a 90º . Dejar confitar 1 hora a esa temperatura.
  2. Mientras tanto, comenzar con la masa. En un recipiente colocar el agua tibia y la levadura. Remover hasta que se haya disuelto la levadura.
  3. Añadir la sal y el aceite de oliva y remover.
  4. Agregar la harina de fuerza tamizada y comenzar a mezclar hasta que quede una masa elástica. Cubrir y dejar reposar hasta que doble su tamaño.
  5. En un recipiente limpio untar aceite de oliva. Colocar la masa allí y guardarla en la heladera unas 24 horas. Retirar y dejar a temperatura ambiente una hora para que suba más.
  6. Aceitar una bandeja para horno e introducir la masa. Estirar con los dedos intentando que no se baje mucho.
  7. Cortar las aceitunas y deshojar la ramita de romero.
  8. Colocar en la masa los tomates cherry confitados, los ajos confitados, las aceitunas cortadas y las hojas de romero.
  9. Llevar al horno precalentado a 230º con calor arriba y abajo. Cocinar hasta que tome un color dorado y retirar. Desmoldar con cuidado.

EN ESTA NOTA Receta

Leé más notas de La cocinera austral

Noticias relacionadas

Receta de budín de pan: el postre rápido, fácil y barato que rinde varias porciones

Receta de budín de pan: el postre rápido, fácil y barato que rinde varias porciones

Receta dominguera fácil y rápida: cremona casera hojaldrada en simples pasos

Receta dominguera fácil y rápida: cremona casera hojaldrada en simples pasos

Receta de panqueques para canelones con solo 3 ingredientes

Receta de panqueques para canelones con solo 3 ingredientes

Cheesecake cremoso: la receta infalible para preparar la torta más fresca

Cheesecake cremoso: la receta infalible para preparar la torta más fresca

Ver comentarios