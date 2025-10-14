Your browser doesn’t support HTML5 audio
La focaccia, el pan tradicional de la cocina italiana, creció en popularidad dentro del universo gastronómico argentino. Panaderías, restaurantes y bares ya lo incorporaron entre sus propuestas parar picar. La receta, originaria de la región de Liguria, es fácil y rápida, apta para cocineros principiantes, ideal para disfrutar un pan fresco y crocante.
Este producto, que se distingue por su miga aireada, su textura esponjosa y su cubierta de aceite de oliva y sal gruesa, se ha convertido en una opción cada vez más consumida por los argentinos.
La focaccia es una especie de pan plano, similar en sus ingredientes básicos a la masa de la pizza (harina, agua, sal, levadura y aceite de oliva), pero con diferencias significativas en su elaboración y resultado final.
A diferencia de la base de pizza tradicional, la masa de focaccia es generalmente más hidratada y pasa por un proceso de fermentación más prolongado. Esto le otorga una mayor suavidad y un grosor superior, con una superficie que típicamente presenta las hendiduras o “dimples” realizadas con los dedos para retener el aceite de oliva.
Si bien la receta clásica italiana suele limitarse al aceite de oliva, la sal gruesa y hierbas como el romero o, en algunas versiones regionales, la cebolla, las preparaciones locales a menudo incorporan queso en cantidad, aceitunas y otros ingredientes, generando una versión modificada del pan plano original.
Receta de focaccia de tomate y romero
Ingredientes
- 750 grs de harina de fuerza
- 606 grs. de agua templada
- 17 grs. de levadura fresca
- 15 grs. de sal
- 17 grs. de aceite de oliva
- 150 grs. de aceitunas negras sin carozo
- Romero fresco
Para confitar:
- Aceite de oliva
- 1 ajo
- 250 grs. de tomates cherry
- 1 ramita de romero fresco
- Sal y pimienta
Cómo preparar la focaccia
- Confitar los tomates y los ajos en aceite de oliva. Para ello colocar los cherry lavados y los ajos pelados en una sartén, añadir un poco de sal y pimienta y una ramita de romero. Cubrir con aceite de oliva y calentar a 90º . Dejar confitar 1 hora a esa temperatura.
- Mientras tanto, comenzar con la masa. En un recipiente colocar el agua tibia y la levadura. Remover hasta que se haya disuelto la levadura.
- Añadir la sal y el aceite de oliva y remover.
- Agregar la harina de fuerza tamizada y comenzar a mezclar hasta que quede una masa elástica. Cubrir y dejar reposar hasta que doble su tamaño.
- En un recipiente limpio untar aceite de oliva. Colocar la masa allí y guardarla en la heladera unas 24 horas. Retirar y dejar a temperatura ambiente una hora para que suba más.
- Aceitar una bandeja para horno e introducir la masa. Estirar con los dedos intentando que no se baje mucho.
- Cortar las aceitunas y deshojar la ramita de romero.
- Colocar en la masa los tomates cherry confitados, los ajos confitados, las aceitunas cortadas y las hojas de romero.
- Llevar al horno precalentado a 230º con calor arriba y abajo. Cocinar hasta que tome un color dorado y retirar. Desmoldar con cuidado.
