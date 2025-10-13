Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El budín de pan se mantiene como un postre emblemático dentro de la repostería tradicional argentina, reconocido por su simpleza y el aprovechamiento de ingredientes comunes. Esta receta, que comparte características con el flan casero, representa una opción económica y rendidora.

La base de esta elaboración consiste en pan de días anteriores, lo que subraya su origen en la cocina de aprovechamiento. La inmersión del pan en leche es el paso fundamental para lograr una textura suave que, tras la cocción, define la estructura del budín.

El proceso de preparación es notable por su rapidez y sencillez, requiriendo un tiempo total de poco más de una hora, incluyendo la cocción. En tanto, los insumos necesarios son de fácil acceso en cualquier hogar: pan, leche, huevos y azúcar.

Para más recetas fáciles, ingresá acá.

Receta de budín de pan

Ingredientes

400 grs. de pan viejo

4 huevos

1 ¼ l. de leche

1 cucharada esencia de vainilla

1 cucharada ralladura de limón

400 grs. azúcar

Cómo preparar la receta

Primero picar los panes duros hasta obtener trozos pequeños, agregar la leche y dejar que absorba. Cuando esté bien mojado el pan pisar con un tenedor para que quede lo más desintegrado posible. Por otro lado colocar los huevos, el azúcar (solo la mitad) la esencia y la ralladura de limón, y mezclar, batir por unos minutos. Añadir esta mezcla con el pan mojado en la leche y batir nuevamente, dejar reposar por media hora. En un molde preparar el caramelo, el resto de azúcar y calentar a fuego lento. Dejar enfriar y añadir la mezcla del pan. Cocinar a baño María en el horno a 160 grados por 45 minutos aproximadamente.

Acompañar con crema de leche o dulce de leche o ambos.

Leé más notas de La cocinera austral