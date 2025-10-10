Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La tarta cheesecake se ganó un lugar fijo en el menú de las confiterías y panaderías argentinas gracias a la simpleza de su receta y su aporte fresco en los días más calurosos. La receta no requiere de horno y es super rápida.

Esta preparación tradicional también se luce en su versión casera, ideal para las y los cocineros que prefieren no encender el horno y acortar los tiempos de trabajo.

La receta clásica del cheesecake admite todo tipo de “toppings” con frutos rojos, con frutilla, con mermeladas, hasta con las frutas cítricas queda bien.

Para quedar bien fresca y cremosa, esta torta necesita tiempo en la heladera, al menos 3 horas para que los sabores se asienten y la textura quede suave.

Receta de cheesecake

Ingredientes

250 gr. de galletas de vainilla o chocolate molidas

130 gr. de manteca

2 cucharadas de azúcar

2 frascos de queso crema -elegir esa opción y evitar los queso blanco, queso

procesado o a base de queso-

1 taza y 1/4 de leche condensada

1/4 de taza de jugo de limón

ralladura de limón

1 cucharadita de té de extracto de vainilla

Cómo preparar una cheesecake

Romper las galletas hasta que queden como polvo. Romperlas dentro de una bolsa, o procesarlas idealmente. Derretir la manteca e incorporarla a las galletas. Lo mismo con el azúcar. Remover hasta que quede bien unido. Llevar esa preparación a un recipiente redondo, cuadrado o rectangular con profundidad y presionar con una cuchara formando una base sólida. Dejarlo 10 minutos en el congelador. Para el relleno, batir el queso crema hasta que quede suave. Añadir la leche, el limón, la ralladura y el extracto de vainilla. Batir hasta que todo esté perfectamente mezclado. Sacar la base de la heladera y colocar el relleno. Aplanar con una cuchara o cuchillo ancho. Llevarlo de nuevo al congelador, esta vez, por dos horas como mínimo. Una vez pasadas las dos horas, se lo puede decorar con mermelada, chocolate y/o algunas frutas. Volver a enfriar y listo.

