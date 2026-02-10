Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Los higos son una de las frutas con mayor riqueza nutricional y aportan importantes beneficios para la salud, además de ser muy sabrosos. Son protagonistas de diversas preparaciones dulces y al combinarlos con almíbar adquieren una consistencia suave y jugosa, irresistible para disfrutar de un rico postre de verano. La receta tradicional, paso a paso.

A nivel nutricional, el higo se destaca por su elevado contenido de fibra dietética, principalmente del tipo soluble como la pectina. Esta sustancia favorece el tránsito intestinal y contribuye a la regulación de los niveles de glucosa en sangre.

Aunque el proceso de cocción en almíbar incrementa el aporte calórico total debido a los azúcares añadidos, los componentes estructurales de la fruta, como sus minerales esenciales, mantienen una presencia significativa tras el procesamiento.

En cuanto a su perfil de micronutrientes, esta conserva aporta cantidades relevantes de potasio, calcio y magnesio. Al ser una de las frutas con mayor concentración de estos minerales en relación con su peso, su ingesta se asocia con el mantenimiento del equilibrio electrolítico en el organismo.

Asimismo, el almíbar actúa como un vehículo energético de rápida absorción, lo que sitúa a este producto como una fuente de carbohidratos simples de disponibilidad inmediata.

Para más recetas fáciles, ingresá acá.

Higos en almíbar: la receta

Ingredientes

1 kg. de higos blancos

500 grs azúcar

cantidad necesaria agua

Cáscara de limón

Cómo preparar higos en almíbar

Lavar bien los higos. Pinchar con un escarbadientes o tenedor varias veces cada uno. Colocar en una olla grande para que no se aplasten, cubrir con el agua solo hasta taparlos. Cocinar hasta que rompa el hervor por 15’ aproximadamente, retirar, agregar el azúcar, la cáscara de limón y bajar el fuego al mínimo por 20 ‘ más. Retirar y dejar reposar hasta el día siguiente. Volver a cocinar a fuego mínimo por 40’ (chequear que el almíbar esté a punto). Enfrascar cuando todavía esté caliente, cerrar el frasco y colocar boca abajo para que cierre herméticamente.

Leé más notas de La cocinera austral