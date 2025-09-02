Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La preparación de tortas fritas es una práctica culinaria casi obligatoria en los días de frío y lluvia, especialmente a la hora de la merienda. La receta tradicional es muy fácil y económica, lo que la convierte en una opción infalible para la tarde.

La receta básica para la masa de las tortas fritas requiere de ingredientes de fácil acceso, como harina de trigo, algún tipo de grasa (manteca o grasa vacuna), agua y sal. La disponibilidad de estos elementos en la mayoría de los hogares simplifica el proceso y contribuye al furor por la torta frita en Argentina.

La cocción se realiza con grasa o aceite caliente, al horno o fritas. La temperatura del medio de cocción es importante para asegurar que la masa se cocine de manera uniforme y adquiera su textura exterior característica.

La tradición de consumir tortas fritas está vinculada al ritual de la merienda en todo el país. El producto final puede ser consumido en su versión original o con la adición de azúcar, espolvoreada sobre las piezas aún calientes. Esta variación es una de las más comunes y preferidas en los hogares.

Otra variante consiste en acompañarlas con rellenos dulces como dulce de leche o distintos tipos de mermeladas, y/o rellenos salados, como el de jamón y queso, salame, entre otros.

Tortas fritas: receta

Ingredientes

250 grs. de harina leudante

250 grs. de harina 0000

1½ taza de agua

1 cda. de grasa vacuna o manteca

c/n aceite

1 cdta. de sal

Cómo preparar tortas fritas

Precalentar el horno al máximo. Colocar ambas harinas en un bol, añadir la grasa en pomada, sal y agua, de a poco. Mezclar con las manos y amasar agregando agua a medida que lo necesite hasta formar un bollo que no se pegue. Tapar con un repasador y dejar reposar 15 minutos. Separar en bollitos, estirar con palo de amasar y cortar de forma circular. Añadir un pequeño corte en el centro. Colocar en una placa de horno una capa generosa de aceite y acomodar las tortas . Hornear hasta que se doren de ambos lados. Retirar y colocar sobre papel absorbente.

