Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Los buñuelos tradicionales azucarados una de esas recetas de las abuelas que perduran en el tiempo y se transmiten de generación en generación. Su preparación es muy sencilla y económica, para aliviar el bolsillo a la hora de la merienda y/o el desayuno.

Estas bolitas de masa bañadas en azúcar son una de las favoritas para la compartir a la tarde, junto a una infusión o el mate. Una receta bien fácil que consta de pocos pasos, apta para toda clase de cocineros, expertos o inexpertos.

Gracias a sus ingredientes económicos, su sabor dulce y consistencia esponjosa, los buñuelos son una opción perfecta para degustar algo rico y casero.

Para más recetas fáciles, ingresá acá.

Receta de buñuelos

Ingredientes

1 huevo

Ralladura de naranja, limón o esencia de vainilla

125 grs de harina leudante

50 grs de azúcar

60 cc. de leche

Aceite para freír

50 grs. de azúcar impalpable

Cómo preparar buñuelos con azúcar

Colocar en un bol el huevo, la esencia de vainilla o ralladura de limón o de naranja. Agregar azúcar y comenzar a batir. Añadir la harina leudante poco a poco y la leche. Remover bien para que quede una mezcla homogénea y sin grumos. Tiene que quedar una consistencia espesa. Con las manos húmedas armar las bolitas. Una vez listos, calentar aceite en una sartén profunda y cocinar los buñuelos, vigilando constantemente para que no se quemen. Bañar con una lluvia de azúcar impalpable.

Leé más notas de La cocinera austral