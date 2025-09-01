Your browser doesn’t support HTML5 audio
Los buñuelos tradicionales azucarados una de esas recetas de las abuelas que perduran en el tiempo y se transmiten de generación en generación. Su preparación es muy sencilla y económica, para aliviar el bolsillo a la hora de la merienda y/o el desayuno.
Estas bolitas de masa bañadas en azúcar son una de las favoritas para la compartir a la tarde, junto a una infusión o el mate. Una receta bien fácil que consta de pocos pasos, apta para toda clase de cocineros, expertos o inexpertos.
Gracias a sus ingredientes económicos, su sabor dulce y consistencia esponjosa, los buñuelos son una opción perfecta para degustar algo rico y casero.
Receta de buñuelos
Ingredientes
- 1 huevo
- Ralladura de naranja, limón o esencia de vainilla
- 125 grs de harina leudante
- 50 grs de azúcar
- 60 cc. de leche
- Aceite para freír
- 50 grs. de azúcar impalpable
Cómo preparar buñuelos con azúcar
- Colocar en un bol el huevo, la esencia de vainilla o ralladura de limón o de naranja.
- Agregar azúcar y comenzar a batir.
- Añadir la harina leudante poco a poco y la leche. Remover bien para que quede una mezcla homogénea y sin grumos. Tiene que quedar una consistencia espesa.
- Con las manos húmedas armar las bolitas.
- Una vez listos, calentar aceite en una sartén profunda y cocinar los buñuelos, vigilando constantemente para que no se quemen.
- Bañar con una lluvia de azúcar impalpable.
