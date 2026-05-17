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El flan casero es uno de los postres con mayor arraigo entre las recetas de la cocina tradicional. Además, es muy fácil de preparar y todos sus ingredientes son económicos.

Uno de los puntos más importantes a la hora de cocinar un flan casero es respetar los tiempos de cocción y la manipulación cuidadosa durante el desmolde.

Una versión simplificada de la receta clásica requiere solo de tres componentes básicos para su ejecución, con el mismo resultado final. La receta, a continuación.

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Receta de flan casero

Ingredientes

2 tazas de leche

6 huevos

5 cucharadas grandes de azúcar

Cómo preparar flan casero

Colocar en un bol todos los huevos y la leche y mezclar bien. Poner el azúcar en una sartén pequeña y calentar hasta conseguir que se haga caramelo. Echar el caramelo en la flanera y luego la mezcla del paso 1. Tapar la flanera. Colocar la flanera dentro de la olla express y luego añadir agua hasta cubrir la mitad de la flanera. Tapar la olla y una vez que empiece a sonar dejar 20 minutos. Destapar y remover con cuidado la flanera. Dejar enfriar en la heladera.

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