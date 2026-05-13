Your browser doesn’t support HTML5 audio
Las galletitas dulces son uno de los acompañamientos tradicionales del mate y se adaptan a los gustos de cada persona porque vienen en distintos formatos, sabores y tamaños. Si bien gozan de una mala reputación en términos nutricionales, las recetas caseras son ideales para una merienda rica y saludable.
Las pepas con membrillo son una de las preparaciones más fáciles y económicas para preparar y disfrutarlas en familia, con amigos o solo en casa.
Para la base de la galletita la fórmula es siempre la misma, aunque el relleno puede variar entre la batata, el membrillo, el chocolate y diversas mermeladas.
Para más recetas fáciles, ingresá acá.
Pepas de membrillo: la receta
Ingredientes
- 2 huevos
- 2 cdas crema para batir
- 1 cdta edulcorante líquido
- 2 cdas jugo de limón
- 3 cdas harina de avena
- 3 cdas harina de maíz
- 2 cdtas polvo de hornear
- Dulce de membrillo o similar
Cómo preparar la receta
- Mezclar en un bol los huevos, la crema, el edulcorante y el jugo de limón. Añadir la harina de avena, la harina de maíz y el polvo de hornear. Unir los ingredientes hasta obtener una masa blanda pero firme.
- Sobre una fuente para horno con papel vegetal colocar cucharadas de masa formando las galletitas.
- Cocinarlas en horno precalentado a 180° entre 8 y 10 minutos, aproximadamente.
- Retirarlas del horno y dejarlas enfriar a temperatura ambiente. Incorporar 1 cdta de dulce de membrillo en el centro de cada galleta.
Leé más notas de La cocinera austral
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario