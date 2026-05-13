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Las galletitas dulces son uno de los acompañamientos tradicionales del mate y se adaptan a los gustos de cada persona porque vienen en distintos formatos, sabores y tamaños. Si bien gozan de una mala reputación en términos nutricionales, las recetas caseras son ideales para una merienda rica y saludable.

Las pepas con membrillo son una de las preparaciones más fáciles y económicas para preparar y disfrutarlas en familia, con amigos o solo en casa.

Para la base de la galletita la fórmula es siempre la misma, aunque el relleno puede variar entre la batata, el membrillo, el chocolate y diversas mermeladas.

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Pepas de membrillo: la receta

Ingredientes

2 huevos

2 cdas crema para batir

1 cdta edulcorante líquido

2 cdas jugo de limón

3 cdas harina de avena

3 cdas harina de maíz

2 cdtas polvo de hornear

Dulce de membrillo o similar

Cómo preparar la receta

Mezclar en un bol los huevos, la crema, el edulcorante y el jugo de limón. Añadir la harina de avena, la harina de maíz y el polvo de hornear. Unir los ingredientes hasta obtener una masa blanda pero firme. Sobre una fuente para horno con papel vegetal colocar cucharadas de masa formando las galletitas. Cocinarlas en horno precalentado a 180° entre 8 y 10 minutos, aproximadamente. Retirarlas del horno y dejarlas enfriar a temperatura ambiente. Incorporar 1 cdta de dulce de membrillo en el centro de cada galleta.

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