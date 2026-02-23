Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El pan nube es el panificado más viral en la red social Tik Tok, donde aparecen cientos de miles de videos que muestran cómo es la receta de esta esponjosa preparación que no lleva harina y solo necesita tres ingredientes.

El furor online conquistó las cocinas argentinas. Y es que el pan de nube puede prepararse con interiores coloridos muy llamativos, pero es su textura aireada la que lo hizo tan popular en el país.

La receta tradicional del pan nube no lleva azúcar, lácteos ni harinas, por eso es una opción ideal para las personas que llevan a cabo dietas bajas en carbohidratos o dietas keto.

Para más recetas fáciles, ingresá acá.

Pan nube receta

Ingredientes

3 huevos

3 cucharadas queso en crema light

1 cucharadita levadura

1 pizca sal (opcional)

1 poco orégano (opcional)

Cómo preparar la receta del pan nube

Separar claras de las yemas en dos bols distintos. Mezclar las yemas con el queso crema. Añadir la sal y el orégano cuando esté sin grumos. Volver a mezclar. En el bol de las claras incorporar la levadura y mezclar hasta alcanzar el punto nieve. Precalentar horno a 150 grados centígrados. Agregar por partes la clara a las yemas. Ir mezclando con espátula. Colocar la mezcla sobre papel de horno. Dejarla en el horno unos 15 minutos, retirar y dejar reposar.

Leé más notas de La cocinera austral