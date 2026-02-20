Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El flan casero es un postre tradicional que no falla en las reuniones familiares. De consistencia suave y sabor dulce, su preparación básica es muy económica: solo requiere de una mezcla de huevos, leche y azúcar, cubierta por una capa de caramelo líquido. La sencillez de sus ingredientes y su versatilidad, convierten a esta receta en una gran aliada en la cocina.

El proceso de elaboración del flan se inicia con la preparación del caramelo. Este se obtiene mediante la cocción controlada de azúcar en una olla a fuego medio hasta que adquiere un color dorado o ámbar.

Una vez alcanzado el punto deseado, el caramelo líquido se distribuye en el fondo del molde o los moldes individuales donde se cocinará el flan. Es importante manipular el caramelo con precaución debido a su alta temperatura.

Cabe destacar que este postre puede cocinarse en olla a presión, lo que reduce significativamente el tiempo de cocción. También es posible prepararlo en microondas, aunque el resultado en términos de textura puede variar.

El flan casero se consume habitualmente solo o acompañado de crema batida, dulce de leche, salsa de chocolate o frutas frescas, a gusto del comensal.

Receta de flan casero

Ingredientes

2 tazas de leche

6 huevos

5 cucharadas grandes de azúcar

Cómo preparar flan casero

Colocar en un bol todos los huevos y la leche y mezclar bien. Poner el azúcar en una sartén pequeña y calentar hasta conseguir que se haga caramelo. Echar el caramelo en la flanera y luego la mezcla del paso 1. Tapar la flanera. Colocar la flanera dentro de la olla express y luego añadir agua hasta cubrir la mitad de la flanera. Tapar la olla y una vez que empiece a sonar dejar 20 minutos. Destapar y remover con cuidado la flanera. Dejar enfriar en la heladera.

