El pancake, también conocido como panqueque o hotcake, se convirtió en un clásico en el menú del desayuno en casi todo el mundo. Se trata de una receta fácil, rápida y económica que permite acompañarla con otros alimentos como frutas, salsas, y más.

A diferencia de otras preparaciones de masa líquida como el crêpe, su estructura se caracteriza por una textura aireada y un volumen definido, resultado de la interacción de los leudantes con los componentes básicos de la mezcla, que suelen incluir harina, huevos y leche.

Para garantizar la esponjosidad del producto final, es necesario aplicar calor en forma controlada mediante el uso de superficies antiadherentes. La cocción debe realizarse a fuego medio-bajo, lo que permite la expansión del aire en el centro de la masa sin comprometer la base por exceso de caramelización o quemado.

Tip: la aparición de burbujas en la superficie superior de la masa indica que la estructura interna ha alcanzado la estabilidad suficiente para ser volteada.

Receta de pancakes

Ingredientes

200 gramos de harina 0000

2 cucharaditas de polvo de hornear

1​ cucharadita de bicarbonato de sodio

2 cucharadas de azúcar

1/2​ cucharadita de sal

240 mililitros de leche entera

1 cucharada de vinagre blanco o jugo de limón

1 huevo

30 gramos de manteca derretida

Cómo preparar la receta de pancakes

En un recipiente pequeño, mezclar la leche tibia con el vinagre o jugo de limón. Dejar reposar durante 5 minutos. En un bol grande, tamizar la harina junto con el polvo de hornear, el bicarbonato de sodio, el azúcar y la sal. Reservar. En el recipiente de la leche acidificada, añadir el huevo y la manteca derretida. Batir hasta integrar. Verter los ingredientes líquidos sobre los ingredientes secos. Mezclar suavemente con una espátula o batidor de mano solo hasta que la harina se humedezca y la mezcla sea homogénea. Calentar una sartén antiadherente a fuego medio. Engrasar ligeramente con un poco de manteca. Verter 1/4​ de taza de masa para cada pancake. Cocinar hasta que aparezcan burbujas en la superficie y los bordes se vean secos. Voltear con una espátula y cocinar por el lado opuesto durante aproximadamente un minuto.

