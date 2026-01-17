Your browser doesn’t support HTML5 audio

El pancake, también conocido como panqueque o hotcake, se convirtió en un clásico en el menú del desayuno en casi todo el mundo. Se trata de una receta fácil, rápida y económica que permite acompañarla con otros alimentos como frutas, salsas, y más.

A diferencia de otras preparaciones de masa líquida como el crêpe, su estructura se caracteriza por una textura aireada y un volumen definido, resultado de la interacción de los leudantes con los componentes básicos de la mezcla, que suelen incluir harina, huevos y leche.

Para garantizar la esponjosidad del producto final, es necesario aplicar calor en forma controlada mediante el uso de superficies antiadherentes. La cocción debe realizarse a fuego medio-bajo, lo que permite la expansión del aire en el centro de la masa sin comprometer la base por exceso de caramelización o quemado.

Tip: la aparición de burbujas en la superficie superior de la masa indica que la estructura interna ha alcanzado la estabilidad suficiente para ser volteada.

Receta de pancakes

Ingredientes

  • 200 gramos de harina 0000
  • 2 cucharaditas de polvo de hornear
  • 1​ cucharadita de bicarbonato de sodio
  • 2 cucharadas de azúcar
  • 1/2​ cucharadita de sal
  • 240 mililitros de leche entera
  • 1 cucharada de vinagre blanco o jugo de limón
  • 1 huevo
  • 30 gramos de manteca derretida

Cómo preparar la receta de pancakes

  1. En un recipiente pequeño, mezclar la leche tibia con el vinagre o jugo de limón. Dejar reposar durante 5 minutos.
  2. En un bol grande, tamizar la harina junto con el polvo de hornear, el bicarbonato de sodio, el azúcar y la sal. Reservar.
  3. En el recipiente de la leche acidificada, añadir el huevo y la manteca derretida. Batir hasta integrar.
  4. Verter los ingredientes líquidos sobre los ingredientes secos. Mezclar suavemente con una espátula o batidor de mano solo hasta que la harina se humedezca y la mezcla sea homogénea.
  5. Calentar una sartén antiadherente a fuego medio. Engrasar ligeramente con un poco de manteca. Verter 1/4​ de taza de masa para cada pancake.
  6. Cocinar hasta que aparezcan burbujas en la superficie y los bordes se vean secos.
  7. Voltear con una espátula y cocinar por el lado opuesto durante aproximadamente un minuto.

