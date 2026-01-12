Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Cocinar una tortilla de papas babé lleva su práctica, aunque con algunos tips de antemano es más fácil dominar la técnica de esta comida clásica familiar. Su receta es sencilla, solo requiere seguir los pasos al pie de la letra.

La tortilla babé es la versión favorita de los argentinos y demanda pequeñas modificaciones en la receta de la tortilla tradicional para obtener un centro jugoso que invita a mojar el pancito.

En primer lugar, es importante contar con una sartén antiadherente, esta debe transmitir bien el calor, por lo tanto, es mejor recurrir a una que sea de hierro. El segundo factor a tener en cuenta consiste en cortar las papas en cubos no más grandes de 1 centímetro. El tamaño debe ser uniforme para que la cocción sea pareja y hay que dejarlas freir sin que queden crocantes.

La cantidad de huevos es otro aspecto clave. Los expertos aseguran que se debe calcular 10 unidades por cada medio kilo de papa. No es conveniente escatimar si se desea obtener un resultado babé.

A la hora de calcular el fuego no hay que pecar de ansiosos. La sartén debe calentarse lentamente pero alcanzar un punto bien caliente. Recién en ese momento se puede colocar un chorro de aceite. Mantener el fuego alto unos minutos y antes de verter la preparación, bajar a fuego medio para cocinar la tortilla.

El tiempo de cocción promedio es de cuatro minutos para un lado y dos para el otro. Una vez lista la comida, se recomienda dejarla reposar un par de minutos fuera del fuego para que el calor de la sartén termine la cocción.

Tortilla de papas: receta estilo babé

Ingredientes

1 cebolla cortada en juliana

400 grs de papas

4 huevos

50 grs de cebolla de verdeo

Sal y pimienta

Cómo cocinar una tortilla de papas

Pelar y lavar las papas . Cortar a la española. Colocar en una olla con agua hirviendo por 10 minutos y luego reservar. Luego saltear en una sartén con aceite la cebolla junto con el verdeo. En un bol colocar las papas junto con la preparación salteada más los huevos ya batidos a mano. Volcar la mitad de la preparación en un sartén antiadherente con aceite caliente, cocinar unos minutos, añadir el resto de la mezcla y luego darle vuelta a la tortilla . Cocinar 3 minutos más y apagar el fuego.

