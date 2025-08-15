Your browser doesn’t support HTML5 audio

El alfajor de maicena es un bocadito dulce irresistible cuya receta tan sencilla lo convierte en una alternativa práctica y muy rica para compartir a la hora de la merienda.

Se prepara a partir de dos galletas elaboradas principalmente con maicena, unidas por una generosa capa de dulce de leche y con el borde recubierto de coco rallado.  La maicena aporta una consistencia desmenuzable y suave, que se disuelve al contacto con el paladar.

A diferencia de otros tipos de alfajores, que utilizan harinas de trigo para obtener una galleta más firme, las tapas de maicena son más frágiles y delicadas. El sabor y humedad del dulce de leche contrasta con la neutralidad de las tapas de maicena que solas pueden resultan demasiado secas.

Para más recetas fáciles, ingresá acá.

Alfajores-de-maicena-728x348

Receta de alfajores de maicena

Ingredientes

  • 3 yemas de huevo
  • 250 gr manteca
  • 100 gr azúcar
  • 300 gr maicena
  • 200 gr harina de trigo
  • 2 cdtas levadura
  • 1 cdta esencia de vainilla o ralladura de limón
  • 1 pote de dulce de leche
  • Coco rallado

Cómo cocinar la receta de alfajores de maicena

  1. Tamizar la harina, la maicena y el polvo de hornear y colocar en un bol.
  2. En otro recipiente mezclar la manteca a temperatura ambiente con el azúcar. Una vez que esté cremosa, añadir uno a uno los huevos. Luego incorporar la esencia de vainilla y el ron.Añadir la mezcla del paso 1 y mezclar todo hasta formar una bola. Llevar 30 minutos a la heladera.
  3. Estirar, cortar las tapitas de los alfajores y cocinar en horno precalentado a 180 grados unos 5/6 minutos.
  4. Sacar y dejar enfriar sobre una rejilla y repetir la operación con toda la masa.
  5. Una vez frías las tapitas, untar con mucho dulce de leche y tapar con otra galletita. Luego pasar los bordes por coco rallado.

EN ESTA NOTA Alfajores de maicena Receta

Leé más notas de La cocinera austral

Noticias relacionadas

Pepas caseras: la receta más fácil para cocinar las galletitas de la infancia

Pepas caseras: la receta más fácil para cocinar las galletitas de la infancia

Receta de chipa relleno con queso, fácil y rápida para hornear

Receta de chipa relleno con queso, fácil y rápida para hornear

Receta de salsa blanca: económica, rápida y bien cremosa

Receta de salsa blanca: económica, rápida y bien cremosa

Tarta de espinaca: la receta práctica, rápida y saludable que te salva la cena

Tarta de espinaca: la receta práctica, rápida y saludable que te salva la cena

Ver comentarios