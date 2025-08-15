Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El alfajor de maicena es un bocadito dulce irresistible cuya receta tan sencilla lo convierte en una alternativa práctica y muy rica para compartir a la hora de la merienda.

Se prepara a partir de dos galletas elaboradas principalmente con maicena, unidas por una generosa capa de dulce de leche y con el borde recubierto de coco rallado. La maicena aporta una consistencia desmenuzable y suave, que se disuelve al contacto con el paladar.

A diferencia de otros tipos de alfajores, que utilizan harinas de trigo para obtener una galleta más firme, las tapas de maicena son más frágiles y delicadas. El sabor y humedad del dulce de leche contrasta con la neutralidad de las tapas de maicena que solas pueden resultan demasiado secas.

Receta de alfajores de maicena

Ingredientes

3 yemas de huevo

250 gr manteca

100 gr azúcar

300 gr maicena

200 gr harina de trigo

2 cdtas levadura

1 cdta esencia de vainilla o ralladura de limón

1 pote de dulce de leche

Coco rallado

Cómo cocinar la receta de alfajores de maicena

Tamizar la harina, la maicena y el polvo de hornear y colocar en un bol. En otro recipiente mezclar la manteca a temperatura ambiente con el azúcar. Una vez que esté cremosa, añadir uno a uno los huevos. Luego incorporar la esencia de vainilla y el ron.Añadir la mezcla del paso 1 y mezclar todo hasta formar una bola. Llevar 30 minutos a la heladera. Estirar, cortar las tapitas de los alfajores y cocinar en horno precalentado a 180 grados unos 5/6 minutos. Sacar y dejar enfriar sobre una rejilla y repetir la operación con toda la masa. Una vez frías las tapitas, untar con mucho dulce de leche y tapar con otra galletita. Luego pasar los bordes por coco rallado.

