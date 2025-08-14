Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Las pepas de membrillo son tan prácticas y fáciles de preparar que ya no vas a querer comprarlas en paquete en el supermercado. Estas galletitas o “cookies” ya son un clásico para la hora de la merienda y en su versión casera, quedan mucho más ricas.

La receta básica consiste en realizar una masa con harina, manteca, azúcar y huevo. Entre las variaciones de sabor, se incluyen ralladura de limón o naranja, o la sustitución del dulce de membrillo por dulce de batata o mermeladas.

Las pepas se caracterizan por su forma redonda y su centro hundido, donde se coloca el dulce de membrillo.

Una buena opción para reducir el costo de los ingredientes es utilizar un dulce que haya quedado en casa.

Para más recetas fáciles, ingresá acá.

Pepas receta

Ingredientes

2 huevos

2 cdas crema para batir

2 cdas de azúcar

2 cdas jugo de limón

5 cdas harina

2 cdtas polvo de hornear

Dulce de membrillo o similar

Cómo preparar pepas caseras

Mezclar en un bol los huevos, la crema, el edulcorante y el jugo de limón. Añadir la harina y el polvo de hornear. Unir los ingredientes hasta obtener una masa blanda pero firme. Sobre una fuente para horno con papel vegetal colocar cucharadas de masa formando las galletitas. Cocinarlas en horno precalentado a 180° entre 8 y 10 minutos, aproximadamente. Retirarlas del horno y dejarlas enfriar a temperatura ambiente. Incorporar 1 cdta de dulce de membrillo en el centro de cada galleta.

Leé más notas de La cocinera austral