La espinaca, por su disponibilidad, es un buen reemplazo de la acelga en las tartas caseras, aunque ambas verduras siguen siendo efectivas para esta receta salvadora. El relleno, además de espinacas, se suele complementar con otros vegetales y queso.

La receta clásica de la tarta de verduras suele incluir un relleno cremoso a base de espinacas, cebolla rehogada, huevos batidos y queso. También, se añaden huevos duros enteros y/o batidos.

La tarta de espinacas se presenta en dos opciones: una tarta cerrada con dos tapas de masa, o una tarta abierta, donde el relleno se expone sobre una única base y se puede gratinar.

La masa también puede variar, desde la clásica masa hojaldrada hasta la masa quebrada o versiones más saludables con harinas integrales.

La popularidad de la tarta de espinacas se debe a su versatilidad. Puede servirse como plato principal, acompañamiento o para una comida rápida. Además, es una forma de incorporar verduras a la dieta de todos los días.

Tarta de espinaca

Ingredientes

2 cebollas

1/2 puerro

2 ajos picado

600 gr espinacas

3 huevos

200 gr de queso a elección

1 o 2 tapas de pascualina

Cómo preparar tarta de espinaca

En una sartén con un poco de aceite saltear el ajo y la cebolla picados. Cortar el puerro e incorporar. Una vez que la cebolla se transparente, echar las espinacas y cocinar 5 minutos. Mientras tanto, colocar la tapa de pascualista en un molde y precalentar el horno a 200° durante 10 minutos. Colocar el salteado con las espinacas en la tartera y añadir cubos de queso. Batir los huevos y agregar a la tarta. Integrar. Hornear hasta que dore la masa.

