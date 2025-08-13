Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La chipa es una preparación muy popular para la hora de la merienda en todo el país. Este panecillo a base de almidón de mandioca y queso tiene su origen en la región guaraní, donde se elabora con ingredientes locales. A lo largo del tiempo, la receta se fue incorporando a las costumbres culinarias de Argentina, convirtiéndose en una opción de consumo habitual.

Una variante de esta preparación es la chipa rellena. En este caso, la masa se elabora de forma similar, pero se añade un relleno de queso en el interior antes de la cocción. El queso utilizado es generalmente del tipo cremoso, para lograr un centro húmedo que constrasta con la masa exterior.

A la hora de la merienda, el chipa relleno de queso se luce. Comer un solo es imposible, pero si es casero, es más saludable.

Para más recetas fáciles, ingresá acá.

Chipa receta

Ingredientes

250 gr. fécula de mandioca

75 gr. queso sardo

50 gr. manteca

75 gr. queso mar del plata

50 cc. leche

1 huevo

1 pizca sal

c/n queso fresco

Cómo cocinar la receta de chipa

Cortar el queso fresco en cubitos, colocarlos en un recipiente y agregar una cucharada de fécula de mandioca, agitar para que los dados se cubran de fécula. Llevarlos al freezer una hora. En otro recipiente poner todos los ingredientes: la fécula de mandioca, la manteca a temperatura ambiente, el huevo, la leche, una pizca de sal y ambos quesos rallados. Mezclar hasta integrar todo y obtener una especie de arenado. Agarrar una porción de la masa y trabajar con las manos hasta que tome forma, apretar con el dedo para generar un huequito, meter el queso fresco y cubrir con masa. Dar forma de bolita. Llevar a horno precalentado a 180 grados por 15 a 20 minutos, o hasta que doren.

Leé más notas de La cocinera austral