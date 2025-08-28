Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La torta alfajor o alfatorta de maicena se presenta como una receta divertida en el repertorio de la pastelería casera. Este postre, que toma la forma de un alfajor en tamaño extra large, se caracteriza por la simplicidad de su preparación y los ingredientes que la componen, similares a los de los alfajores de maicena.

Se trata de una torta práctica que combina dos discos de masa suave de maicena con un relleno de dulce de leche, cubierto por coco rallado.

La receta es adaptable y se pueden variar los ingredientes según las preferencias, aunque la base de maicena, dulce de leche y coco rallado se mantiene como la combinación clásica.

La popularidad del alfajor de maicena tiene una historia que se remonta a la tradición del alfajor en el país. Los alfajores adoptaron a lo largo del tiempo características regionales, como por ejemplo, la adición de dulce de leche, de membrillo y hasta de pistacchio.

Receta de torta alfajor de maicena

Ingredientes

65 grs manteca pomada

50 grs azúcar

1/2 cdita esencia de vainilla

ralladura de 1/3 de limón

1 yema

65 grs barina

100 grs maicena

1 pizca bicarbonato de sodio

2/3 cdita polvo de hornear

300 grs dulce de leche repostero

C/n coco rallado

Cómo preparar la alfatorta de maicena

En el bol de la batidora o procesadora colocar el azúcar y la manteca a punto pomada no derretida. Batir a blanco. Añadir la yema, la ralladura de limón, la esencia de vainilla. Batir hasta integrar. En un recipiente aparte mezclar la harina, la maicena, el polvo de hornear y el bicarbonato. Tamizar sobre la mezcla anterior. Integrar con las manos hasta formar una especie de arenado grueso. No amasar porque cambia la textura final del alfajor. Dividir la masa en dos partes iguales y estirar dos círculos de 12 cm de diámetro. Acomodar en placa de silicona o papel manteca y cocinar en horno moderado precalentado (180°C) entre 15 y 18 minutos. Deben verse apenas dorados los bordes. Retirar y dejar enfriar. Al momento de rellenar verificar que el dulce de leche repostero esté a temperatura ambiente. Luego colocar la otra tapa arriba cerrando el alfajor. Dejar reposar en el freezer unos 10 minutos. Luego cubrir todo el borde con el coco rallado.

