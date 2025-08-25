Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El dulce de leche es un producto tradicional en la gastronomía argentina, elaborado a partir de la cocción de leche y azúcar, que es famoso en todo el mundo. Aunque se puede adquirir en comercios, la versión casera ofrece la posibilidad de ajustar la consistencia y el sabor según las preferencias. A continuación, el paso a paso de la receta clásica de dulce de leche.

La preparación del dulce de leche en casa implica un proceso de caramelización de los azúcares y reducción de la leche, resultando en una sustancia viscosa y de color marrón.

El método tradicional de cocción implica hervir la leche con el azúcar a fuego bajo durante un período prolongado. Este proceso requiere de atención constante para evitar que la mezcla se adhiera al fondo del recipiente y se queme.

La adición de bicarbonato de sodio es una práctica común en la receta, ya que este ingrediente contribuye a acelerar la caramelización y a controlar la acidez de la leche, lo que resulta en un color más oscuro y una textura más lisa.

Existen otras técnicas de preparación que buscan simplificar el proceso. Una de ellas es la utilización de una olla a presión, que reduce significativamente el tiempo de cocción.

Receta de dulce de leche casero

Ingredientes

1 litro de leche entera

260 gramos de azúcar

1/2 cucharadita de bicarbonato de sodio

1 cda. de esencia de vainilla

Cómo preparar dulce de leche

Colocar la leche en un jarro y llevar a fuego medio hasta que comience a hervir. Cuando la leche esté en punto de hervor, agregar el azúcar y comenzar a mezclar constantemente con una cuchara de madera para que en la base no se formen grumos. Agregar la esencia de vainilla y el bicarbonato de sodio mientras se sigue mezclando la preparación. Este proceso llevará un tiempo y se requiere de mucha paciencia. Al principio se verá que la leche toma un color más amarillento, parecido al de la leche condensada. Si en algún momento la preparación comienza a hervir, retirar unos segundos del fuego hasta que disminuya su volumen y volver a cocinar. Luego de un rato, la preparación ya se asemeja más al color del dulce de leche aunque aún su consistencia es líquida. No olvides dejar de mezclar, este proceso en el que se forma el dulce de leche tarda al menos 1 hora.

