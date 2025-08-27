Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El pan nube, conocido por su textura aireada, se ha convertido en una alternativa popular en el ámbito de la cocina baja en carbohidratos. A diferencia del pan tradicional, este producto se elabora sin harina ni levadura, y se basa en una receta que utiliza principalmente huevos y queso crema.

Debido a su composición, el pan nube no contiene gluten, lo que lo hace apto para personas con intolerancia. Además, su bajo contenido de carbohidratos lo convierte en una opción ideal para dietas como la cetogénica.

El pan convencional, hecho con harina de trigo, contiene carbohidratos y gluten. Estos elementos están ausentes en el pan nube, ya que su base son los productos lácteos y el huevo.

Aunque no posee la misma densidad o la corteza crujiente del pan tradicional, su estructura permite su uso como base para sándwiches o tostadas. Además, su sabor es neutro, lo que facilita su combinación con ingredientes dulces o salados.

Pan nube receta

Ingredientes

3 huevos

3 cucharadas queso en crema light

1 cucharadita levadura

1 pizca sal (opcional)

1 poco orégano (opcional)

Cómo cocinar la receta de pan nube

Separar claras de las yemas en dos bols distintos. Mezclar las yemas con el queso crema. Añadir la sal y el orégano cuando esté sin grumos. Volver a mezclar. En el bol de las claras incorporar la levadura y mezclar hasta alcanzar el punto nieve. Precalentar horno a 150 grados centígrados. Agregar por partes la clara a las yemas. Ir mezclando con espátula. Colocar la mezcla sobre papel de horno. Dejarla en el horno unos 15 minutos, retirar y dejar reposar.

