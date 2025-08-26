Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El tiramisú es un postre de origen italiano, reconocido a nivel global. Su receta clásica se basa en una combinación de vainillas, café, queso mascarpone, huevos y cacao en polvo. Aunque su popularidad es indiscutible, la historia de su creación es objeto de debate.

La denominación “tiramisú” se traduce del dialecto véneto como “levántame” o “llévame hacia arriba”, lo que sugiere una referencia a su efecto energético, derivado de la presencia de café y cacao. No obstante, las versiones sobre su nacimiento son variadas y no existe un consenso histórico.

Una de las teorías más difundidas sitúa su origen en la región del Véneto, específicamente en la ciudad de Treviso, durante la década de 1970. Se atribuye la creación a un restaurante llamado “Le Beccherie”, donde el chef Roberto Linguanotto habría desarrollado la receta. Sin embargo, no hay registros escritos que confirmen esta versión de manera concluyente.

Otra hipótesis lo vincula a la provincia de Friuli-Venezia Giulia. Según esta versión, el tiramisú habría sido creado en la década de 1950 en un establecimiento local llamado “Al Fogher”, en la ciudad de Tolmezzo.

También existe una leyenda que lo sitúa en el siglo XVII, en la ciudad de Siena, Toscana. Según este relato, el postre habría sido creado en honor al Gran Duque de la Toscana, Cosme III de Médici. La preparación habría recibido el nombre de “sopa del duque” y se habría modificado con el tiempo hasta convertirse en el tiramisú actual.

Receta de tiramisú

Ingredientes

Para la crema:

3 huevos

180 grs. de azúcar

250 grs. de queso mascarpone

250 ml. de crema para batir

c/n vainillas

300 ml. de café con leche

2 cucharadas de cacao puro

1 cucharada de azúcar

Cómo preparar la receta de tiramisú

1- En una olla colocar el azúcar, cubrir al ras con agua y llevar a fuego medio. Hay que hacer un jarabe que será lo que se añade en caliente a los huevos. Esperar a que hierva y dejar 7 minutos más.

2- Mientras se cocina el agua con el azúcar, colocar los huevos en un bol y batir hasta que tripliquen su volumen. Cuando los huevos estén listos, batir e incorporar lentamente el jarabe caliente en forma de hilo. Utilizar batidora eléctrica preferentemente. Batir hasta que el bol esté frío.

3- En un bol mezclar la crema con el mascarpone batir fuerte con varillas hasta que quede se forme una mezcla cremosa.

4- Unir la mezcla de los huevos a la crema del paso anterior, en tres veces, realizando movimientos envolventes para que se baje lo menos posible y asegurándonos que no quedan grumos. Reservar.

5- Mezclar el café con leche, un chorrito de leche fría, el cacao y el azúcar. Utilizar un plato o una bandeja, para mojar las vainillas.

6- En una fuente o molde, colocar la primera base de crema, una capa fina. Mojar las vainillas en el café y colocar una al lado de la otra sin dejar huecos vacíos.

7- Una vez lista la primera capa de vainillas, echar más o menos una tercera parte de la crema, y esparcir bien por todo el molde tapando los bizcochos, luego espolvorear cacao puro. Repetir el proceso hasta completar el postre, dejando una última capa de crema. Tapar con papel film y llevar a la heladera como mínimo 3 horas.

