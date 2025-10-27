Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Entre las opciones tradicionales y de elaboración económica para la hora de la merienda, se encuentran los clásicos bizcochitos de grasa. La receta de estos bizcochos salados es muy fácil y rápida de preparar.

Este producto de panadería se caracteriza por su proceso de cocción simple y sus ingredientes prácticos. Los bizcochitos de grasa se elaboran a partir de un tipo de masa de harina leudada con grasa.

Se trata de una alternativa económica para comer a la tarde – o en la mañana- y acompañar infusiones como el mate.

A continuación, se presenta el detalle de la preparación y los ingredientes necesarios para elaborar bizcochitos de grasa en forma casera.

Receta de bizcochitos de grasa

Ingredientes

100 grs grasa vacuna

1 pizca de sal

500 grs harina 000

40 grs levadura

140 ml. de agua

Cómo preparar la receta de bizcochitos

Colocar la harina en un bol en forma de corona, rociar la sal en el medio, poner la grasa triturada y luego agregar la levadura rebajada en el agua. Dejar reposar la masa durante 30 minutos, luego amasar y dejarla reposar 15 min más. Estirar la masa y pinchar con un tenedor. Cortar con la ayuda de una tapita los bizcochitos. Colocar sobre placa enmantecada y dejar leudar unos 30 minutos más. Espolvorear apenas con sal fina y honear a fuego alto por 15 o 20 minutos. (Se puede rociar la masa con agua antes de cocinar o colocar una fuente con agua en el piso del horno).

