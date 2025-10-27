Your browser doesn’t support HTML5 audio
Entre las opciones tradicionales y de elaboración económica para la hora de la merienda, se encuentran los clásicos bizcochitos de grasa. La receta de estos bizcochos salados es muy fácil y rápida de preparar.
Este producto de panadería se caracteriza por su proceso de cocción simple y sus ingredientes prácticos. Los bizcochitos de grasa se elaboran a partir de un tipo de masa de harina leudada con grasa.
Se trata de una alternativa económica para comer a la tarde – o en la mañana- y acompañar infusiones como el mate.
A continuación, se presenta el detalle de la preparación y los ingredientes necesarios para elaborar bizcochitos de grasa en forma casera.
Receta de bizcochitos de grasa
Ingredientes
- 100 grs grasa vacuna
- 1 pizca de sal
- 500 grs harina 000
- 40 grs levadura
- 140 ml. de agua
Cómo preparar la receta de bizcochitos
- Colocar la harina en un bol en forma de corona, rociar la sal en el medio, poner la grasa triturada y luego agregar la levadura rebajada en el agua.
- Dejar reposar la masa durante 30 minutos, luego amasar y dejarla reposar 15 min más.
- Estirar la masa y pinchar con un tenedor. Cortar con la ayuda de una tapita los bizcochitos.
- Colocar sobre placa enmantecada y dejar leudar unos 30 minutos más.
- Espolvorear apenas con sal fina y honear a fuego alto por 15 o 20 minutos. (Se puede rociar la masa con agua antes de cocinar o colocar una fuente con agua en el piso del horno).
