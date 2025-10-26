Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Si bien el delivery es una opción frecuente cuando surge el antojo de comer pizza, la versión casera se impone en cuanto a costos, elección de los ingredientes y la textura recién horneada. La receta clásica y un truco imbatible para que la pizza salsa perfecta.

Expertos en el arte de cocinar pizzas indican que la clave para lograr un resultado de calidad reside en la masa. El proceso requiere dedicación hasta obtener la textura y consistencia adecuadas, que luego permitan incorporar los ingredientes seleccionados.

Para garantizar una base con una textura más crujiente, un método eficaz consiste en el prehorneado de la masa. Una vez extendida, la masa debe introducirse en el horno sin aditivos por un lapso de entre cinco y seis minutos. Este procedimiento inicial contribuye a reducir la humedad del preparado antes de la cocción final con los ingredientes.

Quienes buscan replicar en el hogar la calidad de cocción de las pizzas elaboradas en hornos a leña, deben aplicar un método de cocción escalonado. El objetivo es maximizar la transferencia de calor. Inicialmente, se debe utilizar la temperatura máxima del horno. La masa, colocada sobre papel de horno y sin utilizar bandeja, se introduce directamente en la superficie caliente.

Una vez que la base de la masa evidencia un tostado inicial, debe ser retirada. En este punto, la pizza se transfiere a una bandeja y se finaliza su cocción a temperatura media para lograr un resultado similar al ofrecido por los establecimientos gastronómicos.

Para más recetas fáciles, ingresá acá.

Receta pizza casera

Ingredientes

400 gramos de harina de trigo

200 ml de agua tibia

2 cucharadas de aceite de oliva

15 gramos de levadura fresca

1 pizca de sal

Harina para que no se pegue la mezcla en la mesada.

Cómo preparar la receta de pizza casera

En un recipiente colocar el aceite, el agua y la levadura. Mezclar y luego añadir la harina y la pizca de sal. Cuando todos estén bien incorporados, pasar la mezcla a la mesada y amasar bien. Colocar una lluvia de harina en la mesada y amasar por al menos 3 o 4 minutos sin parar. La preparación tiene que quedar lisa totalmente. Si en este paso la masa se pega mucho le ponemos un poco de harina y seguimos hasta que quede lisa. Una vez lista debe reposar durante 1 hora más o menos. Luego se parte en dos pedazos y se redondea cada uno para formar dos pizzas. Amasar y estirar con paciencia hasta que quede del tamaño deseado. Llevar la masa al horno precalentado en una bandeja y cocinar hasta que dore apenas. Colocar los ingredientes a gusto, cocinar por unos minutos más y retirar

Leé más notas de La cocinera austral