Las pepas caseras, un clásico del universo de las galletas dulces, conforman una de las recetas más sencillas para la merienda porque requiere una inversión mínima de tiempo y esfuerzo. Esta versión con chocolate, mantiene la misma estructura de galleta de manteca suave con un centro dulce diferente al de membrillo tradicional.

Un aspecto atractivo de las pepas es la rapidez del amasado y la cocción. Una vez formada la masa, esta se divide en porciones pequeñas. El horneado es breve; usualmente, las galletas están listas en un rango de 10 a 15 minutos a temperatura media, lo que minimiza el tiempo total de espera.

La elaboración de pepas caseras con chocolate se define por su eficiencia. La combinación de una receta con pocos pasos y un tiempo de cocción reducido posiciona a estas galletas como una alternativa ideal para quienes buscan disfrutar de una merienda rica y rápida, pero casera.

Receta de pepas

Ingredientes

2 huevos

2 cdas crema para batir

1 cdta edulcorante líquido

2 cdas jugo de limón

3 cdas harina de avena

3 cdas harina de maíz

2 cdtas polvo de hornear

1 barra de chocolate al menos 70% de cacao

Cómo preparar la receta

Mezclar en un bol los huevos, la crema, el edulcorante y el jugo de limón. Añadir la harina de avena, la harina de maíz y el polvo de hornear. Unir los ingredientes hasta obtener una masa blanda pero firme. Sobre una fuente para horno con papel vegetal colocar cucharadas de masa formando las galletitas. Cocinarlas en horno precalentado a 180° entre 8 y 10 minutos, aproximadamente. Retirarlas del horno y dejarlas enfriar a temperatura ambiente. Derretir el chocolate en microondas o a baño María e incorporar 1 cdta en el centro de cada galleta y dejar enfriar.

