Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

A la hora de la merienda, los consumidores de mate tienen sus costumbres a la hora de beberlo. Algunos eligen tomarlo amargo, otros con azúcar, pero todos abordan este ritual con un acompañamiento tradicional, como por ejemplo, los bizcochitos de grasa.

Estas pequeñas galletas saladas están entre las meriendas más populares y su sabor se complementa a la perfección con el del mate.

La receta de bizcochitos de grasa es más fácil de lo que parece. Con solo 4 ingredientes básicos -y económicos- se pueden preparar de forma casera, cuyo resultado es similar al que ofrecen las panaderías y muy superior a las versiones industriales de paquete. Son tan adictivos que comer uno sólo es imposible.

Bizcochitos de grasa receta

Ingredientes

100 grs grasa vacuna

1 pizca de sal

500 grs harina 000

40 grs levadura

140 ml. agua

Cómo preparar la receta

Colocar la harina en un bol en forma de corona, rociar la sal en el medio, poner la grasa triturada y luego agregar la levadura rebajada en el agua. Dejar reposar la masa durante 30 minutos, luego amasar y dejarla reposar 15 min más. Estirar la masa y pinchar con un tenedor. Cortar con la ayuda de una tapita los bizcochitos. Colocar sobre placa enmantecada y dejar leudar unos 30 minutos más. Espolvorear apenas con sal fina y honear a fuego alto por 15 o 20 minutos. (Se puede rociar la masa con agua antes de cocinar o colocar una fuente con agua en el piso del horno).

Leé más notas de La cocinera austral