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El bizcochuelo casero es una receta fácil y rápida para compartir a la hora de la merienda. En esta época puede consumirse recién salido del horno y queda ideal con el mate o cualquier infusión.

Lo mejor es que el bizcochuelo tradicional se prepara en simples pasos y requiere pocos ingredientes a los que se les puede añadir otros a gusto, como dulce de leche, cítricos, crema pastelera, entre otros.

El secreto para que el bizcochuelo salga esponjoso del horno es darle aire a la masa. El truco es mezclar los componentes de forma envolvente, de abajo para arriba, para no quitarle volumen.

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Receta de bizcochuelo

Ingredientes

4 huevos medianos

400 gramos de azúcar (equivale a dos tazas de té)

400 gramos de harina leudante

250 mililitros de leche

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 tacita de café de aceite

Cómo preparar un bizcochuelo

Precalentar el horno a 180 grados. Para la masa del bizcochuelo, en un bol redondo, batir los huevos y el azúcar al mismo tiempo. Tamizar la harina leudante y añadir la mitad a la mezcla y batir todo con movimientos envolventes. Incorporar la leche y, luego, agregar la otra mitad de la harina. Batir unos minutos más. Agregar el aceite y la vainilla. Batir unos poco más hasta que la mezcla se vuelva homogénea y sin grumos. Llevar la mezcla a un molde enharinado (y enmantecado, a gusto) de 22 centímetros de diámetro. Llevar al horno por 45 minutos para que se cocine a fuego moderado. Si el horno de casa es “fuerte”, dejarlo cerca del mínimo.

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