El bizcochuelo tiene una estructura ligera y esponjosa que lo convierte en una opción ideal y liviana para acompañar la merienda. Según la receta tradicional, su elaboración no es compleja, pero existen ciertos aspectos técnicos que determinan la textura final del producto.

Una de las características más buscadas en un bizcochuelo casero es la esponjosidad. Esto se logra principalmente a través del proceso de batido de los huevos, ya sea enteros o por separado, que incorpora aire a la mezcla. Este aire es lo que, durante el proceso de cocción en el horno, permite que la masa se eleve.

Existen dos métodos de batido para lograr la esponjosidad. El primero consiste en batir los huevos enteros con el azúcar hasta obtener una mezcla de color claro y con una consistencia similar a la de una crema. Este punto se conoce en repostería como “punto letra” o “punto cinta”, y se verifica cuando al levantar el batidor, la mezcla cae formando una figura que se mantiene por unos segundos en la superficie antes de integrarse.

El segundo método implica separar las claras de las yemas. Se baten las claras a nieve con una parte del azúcar hasta que estén firmes, mientras que las yemas se baten con el resto del azúcar hasta blanquear. Luego, ambas preparaciones se integran con movimientos envolventes. Esta técnica suele generar un bizcochuelo con mayor volumen debido a la mayor cantidad de aire incorporado en las claras.

La cocción en el horno es fundamental. Se recomienda precalentar a la temperatura adecuada, que generalmente oscila entre 160°C y 180°C. La bandeja con la preparación debe colocarse en el centro del horno para una distribución uniforme del calor. Durante la cocción, es recomendable no abrir la puerta del horno, ya que los cambios bruscos de temperatura pueden hacer que la estructura de la preparación se colapse.

Receta de bizcochuelo

Ingredientes

4 huevos medianos

400 gramos de azúcar (equivale a dos tazas de té)

400 gramos de harina leudante

250 mililitros de leche

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 tacita de café de aceite

Cómo preparar un bizcochuelo

Precalentar el horno a 180 grados. Para la masa del bizcochuelo, en un bol redondo, batir los huevos y el azúcar al mismo tiempo. Tamizar la harina leudante y añadir la mitad a la mezcla y batir todo con movimientos envolventes. Incorporar la leche y, luego, agregar la otra mitad de la harina. Batir unos minutos más. Agregar el aceite y la vainilla. Batir unos poco más hasta que la mezcla se vuelva homogénea y sin grumos. Llevar la mezcla a un molde enharinado (y enmantecado, a gusto) de 22 centímetros de diámetro. Llevar al horno por 45 minutos para que se cocine a fuego moderado. Si el horno de casa es “fuerte”, dejarlo cerca del mínimo. Cómo saber cuándo está listo el bizcochuelo: introducir un palillo o cuchillo, si sale seco, está listo. Dejar enfriar si se prefiere, antes de consumir.

