El brownie de chocolate es uno de los postres más irresistibles y sencillos de preparar. Esta receta clásica requiere de pocos ingredientes y un paso a paso muy fácil, por eso es ideal para los momentos en que surge el apetito por algo dulce y rápido.

Si bien existen diferentes versiones para cocinar un brownie, la mejor sigue siendo al horno. En este sentido, es importante dedicar el tiempo necesario de precalentado y no abrirlo hasta estar seguros de que ya está listo.

Para comprobar la consistencia, se puede utilizar un palillo o tenedor y chequear que salga semi limpio. En el caso del brownie casero, es mejor que el centro de la preparación quede húmedo y no seco por completo.

Receta de brownie

Ingredientes

120 grs. de chocolate para cobertura

180 grs. de manteca

180 grs. de azúcar

3 huevos

40 grs. de harina 0000

10 grs. de cacao amargo

120 grs. de nueces

Cómo preparar un brownie

Fundir el chocolate, la manteca y el azúcar a baño María. Integrar. Añadir los huevos de a uno mientras mezclan. Incorporar la harina y el cacao tamizados. Volcar la preparación dentro de un molde redondo enharinado. Cocinar en horno precalentado a 180° durante 20 min. apróx. Una vez listo dejar enfriar y desmoldar.

