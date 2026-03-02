Your browser doesn’t support HTML5 audio
El brownie de chocolate es uno de los postres más irresistibles y sencillos de preparar. Esta receta clásica requiere de pocos ingredientes y un paso a paso muy fácil, por eso es ideal para los momentos en que surge el apetito por algo dulce y rápido.
Si bien existen diferentes versiones para cocinar un brownie, la mejor sigue siendo al horno. En este sentido, es importante dedicar el tiempo necesario de precalentado y no abrirlo hasta estar seguros de que ya está listo.
Para comprobar la consistencia, se puede utilizar un palillo o tenedor y chequear que salga semi limpio. En el caso del brownie casero, es mejor que el centro de la preparación quede húmedo y no seco por completo.
Receta de brownie
Ingredientes
- 120 grs. de chocolate para cobertura
- 180 grs. de manteca
- 180 grs. de azúcar
- 3 huevos
- 40 grs. de harina 0000
- 10 grs. de cacao amargo
- 120 grs. de nueces
Cómo preparar un brownie
- Fundir el chocolate, la manteca y el azúcar a baño María. Integrar.
- Añadir los huevos de a uno mientras mezclan. Incorporar la harina y el cacao tamizados.
- Volcar la preparación dentro de un molde redondo enharinado.
- Cocinar en horno precalentado a 180° durante 20 min. apróx. Una vez listo dejar enfriar y desmoldar.
