Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Los bizcochuelos y budines son los favoritos para saciar el hambre de la tarde, por eso te mostramos cómo cocinar un budín de vainilla bien esponjoso a partir de una receta con solo 4 pasos.

Se trata de una preparación muy fácil y rápida, que lleva unos pocos ingredientes básicos: harina, azúcar, aceite, leche, huevos y la esencia de vainilla.

El secreto para garantizar un budín voluminoso y esponjoso está en el horneado, es fundamental que l horno sea precalentado y que la temperatura de la cocción sea la correcta. Si hay dudas, acordate de pinchar con un palillo el centro de la preparación para asegurarte de que no esté crudo.

Para más recetas fáciles, ingresá acá.

Receta budín de vainilla

2 y 1/2 tazas harina leudante (o harina 0000 con 3 cdtas de polvo para hornear)

1 y 1/4 tazas azúcar

1/2 taza aceite

3 huevos

C/n esencia de vainilla

C/n leche

Cómo preparar la receta

Batir los huevos con el azúcar. Agregar el aceite, la esencia de vainilla, batir. Añadir alternando la harina y la leche (un chorrito de leche, una taza de harina, chorrito y harina). Lllevar a horno precalentado y cocinar unos 40 minutos a 160°, clavar un palito o cuchillo en el medio para verificar si está listo.

Leé más notas de La cocinera austral