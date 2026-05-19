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El brownie casero es muy superior a las versiones compradas. Al sabor imbatible de una producción recién hecha se le suma un factor atractivo: el aroma y textura del postre cuando sale del horno.

La receta clásica es además muy sencilla, bastan unos pocos ingredientes para cocinar un rico brownie. El tiempo de horneado tampoco es muy extenso. De hecho, requiere de menos minutos que el tradicional bizcochuelo.

Su interior húmedo de chocolate es una exquisitez irresistible y uno de los puntos fuertes de este postre que se luce también a la hora de la merienda, especialmente durante los meses de invierno.

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Receta de brownie

Ingredientes

60 grs de cacao en polvo

110 grs de manteca

Dos huevos

200 grs. de azúcar

200 grs. harina 0000

1 cdta de esencia de vainilla

Una pizca de sal

Cómo preparar brownies caseros

Precalentar el horno a 165ºC, mientras enmantecar un molde cuadrado (o varios moldes individuales rectangulares) de unos 20 centímetros de lado. Colocar en una olla a fuego lento la manteca derretida con el cacao en polvo hasta que se forme una mezcla homogénea. Retirar y dejar enfriar unos minutos. Pasar todo a un recipiente mediano y añadir los huevos uno a uno, y la vainilla, batiendo con unas varillas. Una vez terminado el primer recipiente, en otro mezclar la harina con el azúcar y la sal. Luego incorporar a la mezcla de cacao y remover bien pero con suavidad, hasta tener una masa homogénea, sin grumos secos. Llenar el molde y hornear durante unos 35 a 40 minutos. Esperar a que se enfríe antes de cortar.

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