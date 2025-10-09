Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La pastafrola es una de las tartas dulces más populares en nuestro país. Su estructura se basa en una masa quebrada, conocida como pasta frolla, que se complementa con un relleno a base de dulce de membrillo o batata habitualmente, aunque también se puede utilizar dulce de leche o mermeladas de frutos rojos, entre otros.

El origen de la receta de pastafrola se localiza en la tarta crostata italiana. que se caracteriza por la masa de textura arenosa que sirve como soporte estable para rellenos dulces.

El relleno más tradicional argentino de la pastafrola es el dulce de membrillo, con su sabor astringente adquiere notas agridulces que acompañan y potencian el sabor de la masa de la tarta.

Receta de pastafrola

(Rinde 8 porciones)

Ingredientes para la masa:

250 gramos de harina 000 o 0000

125 gramos de manteca a temperatura ambiente

100 gramos de azúcar

1 huevo

1 yema de huevo

Ralladura de medio limón (solo la parte amarilla)

Ingredientes para el relleno:

500 gramos de dulce de membrillo/batata

2 o 3 cucharadas de agua (para ablandar)

Cómo preparar una pastafrola

Colocar el dulce de membrillo cortado en trozos dentro de una cacerola pequeña. Añadir las cucharadas de agua. Calentar a fuego bajo, revolviendo constantemente. Reservar. En un recipiente, mezclar la manteca con el azúcar. Incorporar el huevo entero y la yema, batiendo hasta que la mezcla sea cremosa. Añadir la ralladura de limón. Agregar la harina. Mezclar solo hasta que los ingredientes se unan. Formar un bollo, envolverlo en film de cocina y refrigerar durante un mínimo de 30 minutos. Dividir la masa: reservar una cuarta parte para la rejilla y estirar el resto con un palote. Forrar un molde para tarta de aproximadamente 24 cm de diámetro, previamente enmantecado y enharinado. Verter el dulce de membrillo ablandado sobre la base de masa. Estirar la porción de masa reservada y cortar tiras de aproximadamente 1,5 cm de ancho. Colocarlas sobre el relleno de forma cruzada para formar el enrejado característico. Cocinar en horno precalentado a 180 °C durante 30 a 40 minutos, o hasta que la masa adquiera un color dorado pálido uniforme.

