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Al momento de pensar en preparaciones sencillas y rápidas para cocinar algo casero a la hora de la merienda, el budín y el bizcochuelo pican en punta. A continuación, te mostramos el paso a paso de la receta clásica para disfrutar de un budín esponjoso, en pocos minutos.

Es uno de los favoritos para satisfacer el apetito de la tarde y/o la mañana. Con una sola preparación se obtienen varias porciones para compartir entre varios comensales.

Se trata de una receta fácil y rápida, con ingredientes muy accesibles que suelen estar disponibles en las alacenas de cualquier hogar.

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Receta de budín esponjoso

Ingredientes

  • 2 huevos
  • 3/4 tazas azúcar
  • 1 cda esencia de vainilla
  • 1/4 taza aceite
  • 1/4 taza leche
  • 1 taza y 1/2 de harina leudante

Cómo preparar la receta

  1. Precalentar el horno bien bajito.
  2. Mezclar los huevos con el azúcar, batir muy bien hasta que quede aireado.
  3. Agregar la esencia de vainilla y el aceite. Luego la leche.
  4. Incorporar la harina tamizada, e integrar bien la preparación. Cuando esté la mezcla lista, pasar a una budinera o molde de torta previamente engrasado o enharinado.
  5. Hornear por 50 minutos o hasta que al pinchar el centro con un cuchillo, salga limpio.

EN ESTA NOTA budin Receta

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