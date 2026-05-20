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Al momento de pensar en preparaciones sencillas y rápidas para cocinar algo casero a la hora de la merienda, el budín y el bizcochuelo pican en punta. A continuación, te mostramos el paso a paso de la receta clásica para disfrutar de un budín esponjoso, en pocos minutos.

Es uno de los favoritos para satisfacer el apetito de la tarde y/o la mañana. Con una sola preparación se obtienen varias porciones para compartir entre varios comensales.

Se trata de una receta fácil y rápida, con ingredientes muy accesibles que suelen estar disponibles en las alacenas de cualquier hogar.

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Receta de budín esponjoso

Ingredientes

2 huevos

3/4 tazas azúcar

1 cda esencia de vainilla

1/4 taza aceite

1/4 taza leche

1 taza y 1/2 de harina leudante

Cómo preparar la receta

Precalentar el horno bien bajito. Mezclar los huevos con el azúcar, batir muy bien hasta que quede aireado. Agregar la esencia de vainilla y el aceite. Luego la leche. Incorporar la harina tamizada, e integrar bien la preparación. Cuando esté la mezcla lista, pasar a una budinera o molde de torta previamente engrasado o enharinado. Hornear por 50 minutos o hasta que al pinchar el centro con un cuchillo, salga limpio.

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