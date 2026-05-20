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Al momento de pensar en preparaciones sencillas y rápidas para cocinar algo casero a la hora de la merienda, el budín y el bizcochuelo pican en punta. A continuación, te mostramos el paso a paso de la receta clásica para disfrutar de un budín esponjoso, en pocos minutos.
Es uno de los favoritos para satisfacer el apetito de la tarde y/o la mañana. Con una sola preparación se obtienen varias porciones para compartir entre varios comensales.
Se trata de una receta fácil y rápida, con ingredientes muy accesibles que suelen estar disponibles en las alacenas de cualquier hogar.
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Receta de budín esponjoso
Ingredientes
- 2 huevos
- 3/4 tazas azúcar
- 1 cda esencia de vainilla
- 1/4 taza aceite
- 1/4 taza leche
- 1 taza y 1/2 de harina leudante
Cómo preparar la receta
- Precalentar el horno bien bajito.
- Mezclar los huevos con el azúcar, batir muy bien hasta que quede aireado.
- Agregar la esencia de vainilla y el aceite. Luego la leche.
- Incorporar la harina tamizada, e integrar bien la preparación. Cuando esté la mezcla lista, pasar a una budinera o molde de torta previamente engrasado o enharinado.
- Hornear por 50 minutos o hasta que al pinchar el centro con un cuchillo, salga limpio.
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