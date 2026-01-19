Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La receta clásica de los churros requiere atención a ciertos detalles para garantizar un resultado exitoso y seguro. En primer lugar, es crucial llevar a ebullición la mezcla de aceite y sal. Este paso asegura la correcta cocción de la harina para quede crocante.

Asimismo, la harina debe tamizarse antes de añadirla a la mezcla hirviendo. Esto pre-cocina la harina y evita que los churros tengan sabor a crudo después de freírlos. La homogeneidad de la masa es fundamental. Una masa mal mezclada puede resultar en churros deformes o que exploten al freírlos.

Generalmente, se comienza a amasar con un palo de madera, y luego se continúa con las manos engrasadas hasta obtener una masa lisa y suave. Evitar burbujas de aire al rellenar la churrera o manga pastelera, ya que pueden causar explosiones durante la fritura.

Es importante también utilizar abundante aceite caliente, preferiblemente aceite de oliva, para que los churros floten y se cocinen de manera uniforme. Freír los churros en tandas pequeñas para mantener la temperatura del aceite constante y evitar que absorban demasiado aceite.

Receta de churros

Ingredientes

2 tazas agua

2 tazas harina común

1 pizca sal

c/n azúcar

c/n dulce de leche

Cómo preparar la receta de churros

En una olla colocar las dos tazas de agua y ponerle la sal, una vez que empiece a hervir colocamos la harina. Apagar el fuego y mezclar con la ayuda de la espátula hasta que la harina integre bien. Amasar bien la masa y colocar en la churrera. Chequear que no queden burbujas de aire para evitar “explosiones” durante la cocción. Freímos en abundante aceite caliente. Colocar en papel absorbente y rellenar con dulce de leche. Por último espolvorear con azúcar.

