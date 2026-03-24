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Para cocinar una crema pastelera cremosa y dulce es importante respetar la ejecución de la receta tradicional al detalle. La versión casera requiere atención a ciertos procesos para garantizar la textura suave y el sabor característico.
La formación de grumos es un error común en la elaboración. Para solucionarlo, se recomienda batir de manera constante y enérgica durante el proceso de calentamiento, especialmente al final.
La crema debe alcanzar una textura lisa, brillante y densa que permita sostenerse en una cuchara. Si la crema resulta demasiado líquida, puede ser indicativo de una cocción insuficiente.
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Crema pastelera receta
Ingredientes
- 500 gramos de leche
- media taza de azúcar
- 4 yemas de huevo
- una cucharada de fécula de maíz
- una cucharadita de extracto de vainilla
Cómo preparar crema pastelera
- Calentar la leche a fuego moderado en una olla mediana.
- En un bol chico, aparte, batir las yemas, el azúcar y la fécula de maíz.
- Pasar la preparación del bol a la cacerola revolviendo constantemente hasta que la crema se espese.
- Retirar del fuego, agregar el extracto de vainilla y dejar enfriar.
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