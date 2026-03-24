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Para cocinar una crema pastelera cremosa y dulce es importante respetar la ejecución de la receta tradicional al detalle. La versión casera requiere atención a ciertos procesos para garantizar la textura suave y el sabor característico.

La formación de grumos es un error común en la elaboración. Para solucionarlo, se recomienda batir de manera constante y enérgica durante el proceso de calentamiento, especialmente al final.

La crema debe alcanzar una textura lisa, brillante y densa que permita sostenerse en una cuchara. Si la crema resulta demasiado líquida, puede ser indicativo de una cocción insuficiente.

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Crema pastelera receta

Ingredientes

  • 500 gramos de leche
  • media taza de azúcar
  • 4 yemas de huevo
  • una cucharada de fécula de maíz
  • una cucharadita de extracto de vainilla

Cómo preparar crema pastelera

  1. Calentar la leche a fuego moderado en una olla mediana.
  2. En un bol chico, aparte, batir las yemas, el azúcar y la fécula de maíz.
  3. Pasar la preparación del bol a la cacerola revolviendo constantemente hasta que la crema se espese.
  4. Retirar del fuego, agregar el extracto de vainilla y dejar enfriar.

EN ESTA NOTA Crema Pastelera Receta

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