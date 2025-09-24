Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La dona logró ganarse un lugar entre las facturas clásicas de panadería en los últimos años. Esta receta de masa dulce frita, tradicionalmente con forma de anillo o redonda rellena, se vende cada vez más en el país, pese a sus raíces estadounidenses.

Históricamente, la pastelería argentina ha estado dominada por las facturas. Clásicos como los vigilantes, medialunas y sacramentos siguen vigentes pero ahora comparten “protagonismo” en las compras panaderas.

Inicialmente ofrecida en locales especializados y cadenas de franquicias internacionales, su presencia se expandió a panaderías tradicionales y cafeterías de barrio.

Las donas se distinguen por sus amplias posibilidades de decoración y sabores. Las versiones más demandadas incluyen salsas de chocolate, glaseados de azúcar de colores, toppings de frutos secos, grajeas o rellenos de cremas saborizadas, diferenciándose así de la simplicidad de las facturas convencionales.

Receta de donas caseras

Ingredientes

500 gramos de harina de trigo (preferentemente 000 o 0000)

25 gramos de levadura fresca o 7 gramos de levadura seca

100 gramos de azúcar granulada

2 huevos

200 mililitros de leche entera tibia

50 gramos de manteca a temperatura ambiente

Esencia de vainilla o ralladura de limón (opcional)

Una pizca de sal

Aceite vegetal para freír

Cómo preparar donas

Disolver la levadura en la leche tibia junto con una cucharada de azúcar. Dejar reposar por 10 minutos hasta que la mezcla burbujee. En un bol, mezclar la harina, el azúcar restante y la sal. Añadir los huevos, la esencia y la mezcla de levadura. Amasar hasta obtener una masa homogénea. Integrar la manteca blanda a la masa, amasando hasta que esté suave y elástica. Colocar la masa en un bol aceitado, cubrir y dejar reposar en un lugar cálido hasta que duplique su tamaño (aproximadamente 1 a 2 horas, dependiendo de la temperatura ambiente). Desgasificar la masa y estirarla con un rodillo hasta un grosor de aproximadamente 1 a 1.5 centímetros. Cortar las formas de dona, utilizando un cortador grande y uno pequeño para el centro. Reservar los centros, que pueden freírse como “bolitas de dona”. Colocar las donas cortadas sobre cuadrados de papel de horno y dejar levar nuevamente por unos 30 a 45 minutos. Calentar abundante aceite vegetal a una temperatura constante de 170°C a 180°C. Freír las donas por tandas, volteándolas hasta que estén doradas por ambos lados. Retirar las donas y colocarlas sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite. Dejar enfriar antes de aplicar cualquier glaseado o cobertura. El glaseado más simple se elabora mezclando azúcar impalpable (azúcar glas) con una pequeña cantidad de leche o agua, hasta obtener una consistencia fluida pero densa. Para opciones saborizadas, se pueden añadir unas gotas de esencia de vainilla o jugo de limón a esta mezcla. Aplicar el glaseado a las donas una vez que estén frías.

