Con la llegada de la primavera, los postres fríos y frescos comienzan a ganar protagonismo en las cocinas de confiterías y panaderías, pero también en los hogares a partir de la receta original. El lemon pie, un clásico imbatible para esta época del año, se convierte así en un favorito gracias a su textura cremosa y sabor cítrico.

La preparación de este postre primaveral se compone de una base de masa suave y dulce, un relleno cremoso a base de limón y una cobertura de merengue italiano.

El limón es el ingrediente principal del postre. Su acidez equilibra el dulzor del merengue y la masa. Y el uso de la ralladura del cítrico intensifica el aroma, que hace imposible decirle que no a una porción de lemon pie.

Receta de lemon pie

Ingredientes para la masa:

200 gr de harina de trigo 0000

100 gr de manteca fría, cortada en cubos

50 gr de azúcar impalpable

1 huevo grande

Una pizca de sal

Ingredientes para el relleno de limón:

4 yemas de huevo

200 gr de azúcar

120 ml de jugo de limón recién exprimido

Ralladura de 2 limones

100 gr de manteca sin sal, cortada en cubos

Ingredientes para el merengue italiano:

3 claras de huevo

200 gr de azúcar

60 ml de agua

Cómo preparar la receta del lemon pie

Preparación de la masa: en un recipiente, mezclar la harina, el azúcar impalpable y la sal. Agregar la manteca fría y desmenuzar con los dedos hasta obtener una textura similar a la arena gruesa. Incorporar el huevo y unir la masa sin amasar en exceso. Formar un disco, envolverlo en film y refrigerar por al menos 30 minutos. Estirar la masa y forrar un molde para tarta de 24 cm de diámetro. Pinchar la base con un tenedor y hornear a 180°C por 15-20 minutos, hasta que la masa esté ligeramente dorada. Retirar y dejar enfriar. Preparación del relleno: en una olla a fuego bajo, combinar las yemas, el azúcar, el jugo y la ralladura de limón. Cocinar, revolviendo de manera constante, hasta que la preparación espese. No debe hervir. Retirar del fuego y añadir la manteca en cubos. Mezclar hasta que se integre por completo y la crema adquiera una textura suave. Verter el relleno sobre la base de masa previamente horneada y enfriada. Refrigerar por un mínimo de 3 horas. Preparación del merengue: en una olla, mezclar el azúcar y el agua. Cocinar hasta que el almíbar alcance una temperatura de 118°C (punto de bola blanda). Mientras el almíbar se cocina, batir las claras a punto nieve. Una vez que el almíbar esté a la temperatura indicada, verterlo en forma de hilo sobre las claras batidas, sin dejar de batir. Continuar batiendo hasta que el merengue esté brillante y frío. Montaje del postre: cubrir el relleno de limón con el merengue. Se puede utilizar una manga pastelera o una espátula. Gratinar el merengue con un soplete de cocina hasta que adquiera un color dorado.

