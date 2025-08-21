Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La lasagna a la bolognesa es una preparación icónica de la cocina italiana. Este plato consiste en finas capas de pasta intercaladas con boloñesa, bechamel y queso. La combinación perfecta de estos ingredientes se luce en la mesa familiar.

El origen de la lasagna se remonta a la antigüedad, con registros de platos similares en la gastronomía griega y romana. No obstante, la versión moderna, con salsa boloñesa, se consolidó en la región de Emilia-Romaña, en el norte de Italia.

Por su parte, la salsa bechamel aporta una textura cremosa. Se prepara con leche, harina y manteca, formando una base que equilibra el sabor de la boloñesa.

Receta de lasagna

Ingredientes

750 grs de salsa boloñesa con carne

láminas para lasaña 12

100 grs queso rallado

70 gr manteca

70 grs harina

1 litro leche

sal y pimienta negra

nuez moscada

Cómo preparar una lasagna

Para la salsa bechamel: colocar la manteca en una olla y calentar hasta fundir. Agregar la harina, remover para que se mezcle bien con la manteca durante un par de minutos. Verter poco a poco la leche caliente, y sin dejar de remover, cocinar durante 20 minutos hasta que espese. Salpimentar y añadir la nuez moscada al gusto. Cocer las láminas de pasta para lasaña siguiendo las instrucciones del paquete. Para montar la lasaña colocar en el fondo de una fuente apta para horno un poco de salsa bechamel, encima una capa de láminas de lasaña que cubrimos con el relleno de boloñesa. Regar con un poco de salsa bechamel y colocar nuevamente láminas de lasaña, boloñesa y así hasta llegar casi al borde de la fuente. Cubrir la última capa, que será de láminas de lasaña, con salsa bechamel. Espolvorear con queso rallado y hornear durante 15-20 minutos o hasta que el queso se haya fundido.

