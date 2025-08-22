Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El pollo va bien con casi todas las comidas y la receta que lo sumerge en escabeche es un clásico de la cocina local. A simple vista, la receta parece tener algún grado de dificultad, pero en simples pasos se consigue el resultado deseado, con las verduras y el vinagre.

Para el pollo al escabeche se puede utilizar la parte de la pechuga o los muslos, sin piel para que no se expanda la grasa en la salsa. Las piezas quedan sumergidas en el equilibrio perfecto entre un toque ácido y dulce que le da un sabor único a la preparación.

Las especias son las que le terminan de dar al pollo en escabeche un gusto irresistible. La cocción no lleva más de media hora. Es importante tener en cuenta, igualmente, que la unión del mundo ácido del vinagre con el dulzón de las verduras ocurre en la heladera, donde debe guardarse herméticamente medio día antes de consumirse, al menos.

Receta de pollo en escabeche

Ingredientes

3 pechugas de pollo o muslos sin piel

1 cebolla y media

2 zanahorias

2 dientes de ajo

1 taza de aceite

1 tasa vinagre suave

Una cucharadita de pimienta negra en grano

2 hojas de laurel, una pizca de tomillo y otra de orégano

1/2 lt. de caldo de gallina

Cómo cocinar pollo al escabeche

Limpiar las pechugas o muslos. Eliminar la grasa posible. Lavar y trozar la verdura en rodajas. Saltear apenas el pollo para dorarlo en aceite con los ajos y el laurel, cuidando que no se quemen los agregados. Agregar todo el resto de los ingredientes a fuego medio para que se doren también. Sumar en último lugar, el vinagre y el caldo. Dejar cocinar 20 minutos desde que arranque el hervor. Ir chequeando el pollo con un palillo para ver que esté tierno. Cuando la cocción llegue a ese punto, retirar el pollo y dejar que se cocine al fuego mínimo las verduras por otros diez minutos, mientras se reduce del todo la salsa. En una fuente con tapa colocar el pollo y por encima todas las verduras al escabeche y su líquido. Tapar la preparación y llevarla a la heladera por al menos medio día para que el pollo se impregne de gusto. El pollo al escabeche se sirve frío en general pero también puede calentarse.

