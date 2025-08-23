Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En las últimas décadas se adoptó en la Argentina esta receta súper fácil y rápida que ya se sirve en cualquier confitería y proviene de la gastronomía norteamericana. Los pancakes, una especie de tortilla redonda, ideal para postre o desayuno, siguen ganando cada vez más comensales en el país.

Se diferencian de los panqueques locales por su textura y el grosor. La costumbre argentina es prepararlos con una masa fina y flexible, similar a los crepes y perfecta para enrollar con dulce de leche, mermelada o frutas.

En cambio, los pancakes que se sirven comúnmente en los Estados Unidos se caracterizan por ser más gruesos, esponjosos y aireados gracias al uso de polvo de hornear o bicarbonato.

Esta variación típica de los pancakes no solo cambia la consistencia, sino también la manera de disfrutarlos. Los panqueques suelen servirse casi exclusivamente como postre. Mientras los otros apilados con manteca, miel o jarabe de arce, como parte de un desayuno clásico y contundente norteamericano.

Receta de pancakes

Ingredientes

6 cucharadas de harina de trigo 0000

Media cucharadita de polvo de hornear

80 gramos de manteca derretida

Una taza de leche

Media cucharadita de esencia de vainilla

Tres cucharadas de azúcar, si es para pancakes dulces

Dos huevos

Una pizca de sal

Acompañamientos: Miel, jarabe de sirope, frutas, salsa de chocolate, dulce de leche.

Cómo preparar pancakes

1- En un bowl colocar el huevo y la sal y batir con un tenedor.

2- Sumar la harina y integrar todo para, luego, agregar un chorrito de leche.

3- Sumar la esencia de vainilla, el azúcar, el polvo de hornear y batir con más fuerza.

4- Terminar la preparación con la manteca derretida para que quede bien líquida y llevarla media hora a la heladera.

5- Una vez lista, calentar una sartén con un poco de manteca o una capa mínima de aceite. Colocar con una cuchara sopera un poco de la preparación formando un círculo. Dorar de ambos lados sólo unos segundos para que quede esponjoso adentro.

