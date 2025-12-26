Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La ensalada waldorf es una de las entradas tradicionales de la cena de Año Nuevo. Con tantos fanáticos como detractores, este plato frío siempre se destaca en la mesa familiar. Por eso, te mostramos la receta paso a paso para realizarlo en casa, en poco tiempo y sin gastar de más.

Aunque esta comida no causa el mismo furor entre los comensales como el vitél toné, la ensalada rusa o el pionono, no puede faltar en los hogares argentinos el 31 de diciembre.

La receta de la ensalada waldorf es muy fácil, solo hay que cortar los ingredientes en forma pareja y mezclar, eso sí, es fundamental prepararla unos minutos antes de comer así se sirve fresca y la salsa no humedece demasiado los vegetales.

Receta de ensalada waldorf

Ingredientes

Lechuga mantecosa

1 manzana verde

1 rama de apio

30 gramos de nueces

30 gramos de pasas

1 huevo

30 ml. de vinagre de manzana

Sal y pimienta a gusto

150 ml. aceite de oliva

100 ml. de mayonesa

Cómo preparar una ensalada waldorf

Procesar el huevo, sal, pimienta, unas gotas del vinagre de manzana y emulsionar añadiendo el aceite de oliva al hilo. Añadir el resto del vinagre de manzana sin dejar de batir. Reservar Lavar, secar y cortar la lechuga en trozos no muy pequeños. Reservar Cortar muy fino el apio. Pelar y cortar la manzana en láminas finas. Partir las nueces en trozos pequeños. En un bol colocar el apio, la manzana, las nueces (reservar algunas para adornar) y las pasas. Mezclar todo con la mayonesa. Colocar varias hojas de lechuga como base de la bandeja de presentación. Volcar encima la mezcla del bol y la emulsión. Adornar con las nueces reservadas. Servir recién hecha.

