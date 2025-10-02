Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El bizcochuelo casero es una receta fácil y rápida para compartir entre varias personas sin gastar de más. Queda ideal con el mate o cualquier infusión y no lleva mucho tiempo de cocción.

Se trata de una opción dulce pero no empalagosa. Lo mejor es que se prepara en simples pasos y requiere pocos ingredientes a los que se les puede añadir otros a gusto, como crema chantilly, manzanas, frutos secos, o dulce de leche.

El secreto para que el bizcochuelo salga esponjoso y alto del horno es darle aire a la masa. El truco es mezclar los componentes de forma envolvente, de abajo para arriba, para no quitarle volumen durante la preparación.

Receta de bizcochuelo

Ingredientes

4 huevos medianos

400 gramos de azúcar (equivale a dos tazas de té)

400 gramos de harina leudante

250 mililitros de leche

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 tacita de café de aceite

Cómo preparar un bizcochuelo

Precalentar el horno a 180 grados. Para la masa del bizcochuelo, en un bol redondo, batir los huevos y el azúcar al mismo tiempo. Tamizar la harina leudante y añadir la mitad a la mezcla y batir todo con movimientos envolventes. Incorporar la leche y, luego, agregar la otra mitad de la harina. Batir unos minutos más. Agregar el aceite y la vainilla. Batir unos poco más hasta que la mezcla se vuelva homogénea y sin grumos. Llevar la mezcla a un molde enharinado (y enmantecado, a gusto) de 22 centímetros de diámetro. Llevar al horno por 45 minutos para que se cocine a fuego moderado. Si el horno de casa es “fuerte”, dejarlo cerca del mínimo. Cómo saber cuándo está listo el bizcochuelo: introducir un palillo o cuchillo, si sale seco, está listo. Dejar enfriar si se prefiere, antes de consumir.

