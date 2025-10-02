Your browser doesn’t support HTML5 audio
El bizcochuelo casero es una receta fácil y rápida para compartir entre varias personas sin gastar de más. Queda ideal con el mate o cualquier infusión y no lleva mucho tiempo de cocción.
Se trata de una opción dulce pero no empalagosa. Lo mejor es que se prepara en simples pasos y requiere pocos ingredientes a los que se les puede añadir otros a gusto, como crema chantilly, manzanas, frutos secos, o dulce de leche.
El secreto para que el bizcochuelo salga esponjoso y alto del horno es darle aire a la masa. El truco es mezclar los componentes de forma envolvente, de abajo para arriba, para no quitarle volumen durante la preparación.
Receta de bizcochuelo
Ingredientes
- 4 huevos medianos
- 400 gramos de azúcar (equivale a dos tazas de té)
- 400 gramos de harina leudante
- 250 mililitros de leche
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 tacita de café de aceite
Cómo preparar un bizcochuelo
- Precalentar el horno a 180 grados.
- Para la masa del bizcochuelo, en un bol redondo, batir los huevos y el azúcar al mismo tiempo.
- Tamizar la harina leudante y añadir la mitad a la mezcla y batir todo con movimientos envolventes. Incorporar la leche y, luego, agregar la otra mitad de la harina. Batir unos minutos más.
- Agregar el aceite y la vainilla. Batir unos poco más hasta que la mezcla se vuelva homogénea y sin grumos.
- Llevar la mezcla a un molde enharinado (y enmantecado, a gusto) de 22 centímetros de diámetro. Llevar al horno por 45 minutos para que se cocine a fuego moderado. Si el horno de casa es “fuerte”, dejarlo cerca del mínimo.
- Cómo saber cuándo está listo el bizcochuelo: introducir un palillo o cuchillo, si sale seco, está listo. Dejar enfriar si se prefiere, antes de consumir.
