El bizcochuelo casero no falla a la hora de la merienda porque es una receta fácil y rápida para compartir con la familia y amigos. En esta época se luce recién horneado para acompañar el mate de cada tarde o cualquier infusión.

Una opción dulce pero no empalagosa para las bajas temperaturas. Así, el bizcochuelo sigue ganando leales comensales. Lo mejor es que se prepara en simples pasos y requiere pocos ingredientes a los que se les puede añadir otros a gusto, como crema chantilly, manzanas o dulce de leche.

El secreto para que el bizcochuelo salga esponjoso del horno es darle aire a la masa. El truco es mezclar los componentes de forma envolvente, de abajo para arriba, para no quitarle volumen.

Receta de bizcochuelo

Ingredientes

  • ½ taza de aceite
  • 3/4 taza de azúcar
  • 8 huevos
  • c/n de harina leudante
  • 25 grs. de manteca

Cómo cocinar un bizcochuelo

  1. Colocar en un bol los 8 huevos, el aceite y el azúcar. Mezclar bien.
  2. Incorporar la manteca e integrar.
  3. Ir agregando harina de a poco hasta formar una masa a punto letra.
  4. Volcar la preparación en un molde para horno y cocinar a 200° durante 25/30 minutos.
  5. Para asegurarse de que esté lista, pinchar el centro con un cuchillo hasta que salga seco.

