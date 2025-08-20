Your browser doesn’t support HTML5 audio
El bizcochuelo casero no falla a la hora de la merienda porque es una receta fácil y rápida para compartir con la familia y amigos. En esta época se luce recién horneado para acompañar el mate de cada tarde o cualquier infusión.
Una opción dulce pero no empalagosa para las bajas temperaturas. Así, el bizcochuelo sigue ganando leales comensales. Lo mejor es que se prepara en simples pasos y requiere pocos ingredientes a los que se les puede añadir otros a gusto, como crema chantilly, manzanas o dulce de leche.
El secreto para que el bizcochuelo salga esponjoso del horno es darle aire a la masa. El truco es mezclar los componentes de forma envolvente, de abajo para arriba, para no quitarle volumen.
Receta de bizcochuelo
Ingredientes
- ½ taza de aceite
- 3/4 taza de azúcar
- 8 huevos
- c/n de harina leudante
- 25 grs. de manteca
Cómo cocinar un bizcochuelo
- Colocar en un bol los 8 huevos, el aceite y el azúcar. Mezclar bien.
- Incorporar la manteca e integrar.
- Ir agregando harina de a poco hasta formar una masa a punto letra.
- Volcar la preparación en un molde para horno y cocinar a 200° durante 25/30 minutos.
- Para asegurarse de que esté lista, pinchar el centro con un cuchillo hasta que salga seco.
