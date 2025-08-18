Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Históricamente, las medialunas, ya sean dulces o saladas, son las favoritas en las panaderías, confiterías y también en su versión casera, porque la receta clásica es tan fácil que vale la pena tomarse unos minutos para amasar y luego poder disfrutar de unas facturas recién horneadas.

Estas medialunas caseras son ideales para disfrutar con mates al aire libre, o bien, como unas facturas para compartir con familiares, compañeros de trabajo o amigos.

Preparar medialunas en casa permite disfrutar de un sabor auténtico, diferente al de las opciones comerciales. Además, el aroma de las medialunas recién horneadas añade un toque especial al ambiente que se vuelve irresistible.

Receta de medialunas

Ingredientes

medio vaso de agua tibia

una cucharadita de azúcar

una cucharadita de harina

175 gramos de manteca

500 gramos de harina

10 gramos de levadura

una cucharadita de sal

una cucharadita de vainilla

100 gramos de azúcar

dos huevos

175 gramos de leche tibia

Cómo cocinar medialunas de manteca

El primer paso consiste en activar la levadura. Se mezcla el agua tibia con una cucharadita de azúcar y una de harina, dejando reposar la mezcla durante 10 minutos. En un recipiente aparte, se bate la manteca y se incorpora gradualmente el azúcar. Luego, se añade la leche y un huevo, mezclando bien los ingredientes. Se incorporan 150 gramos de harina a la mezcla, se añade la levadura activada y luego se agrega el resto de la harina de forma gradual. La masa se mezcla hasta obtener una consistencia homogénea y se deja reposar cubierta durante 30 minutos. Una vez que la masa ha reposado, se estira hasta alcanzar un grosor de medio centímetro. Se corta en forma de triángulos, se enrollan para darles la forma característica de medialuna y se pintan con un huevo batido. Las medialunas se hornean a temperatura moderada durante 30 minutos. Una vez cocidas, se retiran del horno, se dejan enfriar y se pintan con almíbar para darles su brillo característico.

