La torta matera es una receta de repostería asociada a la merienda y la hora del mate. Esta preparación se caracteriza por su sencillez y los ingredientes básicos que la componen.

Cocinar una torta matera no requiere de habilidades de pastelería avanzadas, lo que la convierte en una opción accesible para quienes desean elaborar algo rico para la merienda pero también que sea sencillo. Además, parte de la receta se puede adaptar según los ingredientes disponibles en el hogar.

La cocción de la torta se realiza en horno a temperatura media durante aproximadamente 30 a 40 minutos. Se puede verificar si la torta está cocida introduciendo un cuchillo o palillo en el centro; si este sale limpio, la torta está lista.

La torta matera se puede servir en cualquier momento del día, aunque su consumo es habitual durante la merienda. Su textura y sabor complementan los atributos del mate.

Receta de torta matera

Ingredientes

500 gramos de harina leudante

2 huevos

130 gramos azúcar

130 ml leche tibia

1 chorrito aceite

1 cda de manteca

1 pizca de ralladura de limón

Cómo preparar una torta matera

En un bol colocar 2 huevos, agregar el azúcar, esencia de vainilla, el aceite, la manteca e incorporar todo. Luego incorporar la leche tibia, mezclar e integrar. Ir agregando de a poco la harina leudante en forma envolvente (no batir). Después enmantecar una bandeja y colocar la preparación. Se le puede añadir crema pastelera o similares. Cocinar en horno a 180 grados por 45 minutos aproximadamente.

