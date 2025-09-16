Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

A la hora de la merienda es difícil competir con la clásica medialuna de manteca. Esta pieza de panadería se diferencia de otras variedades por sus ingredientes y su técnica de elaboración sencilla que permite realizar la receta en casa de forma sencilla y económica.

La medialuna dulce lleva ingredientes básicos y accesibles: harina de trigo, levadura, azúcar y leche. A esta combinación se le integra la manteca, lo que aporta esa textura suave y el sabor distintivo de la medialuna argentina.

La diferencia con las medialunas de grasa, elaboradas con grasa vacuna, es notable en el resultado final. Mientras que las de manteca poseen una consistencia suave y un sabor dulce, las de grasa se caracterizan por ser más secas, con una textura crocante y un gusto más salado.

Para más recetas fáciles, ingresá acá.

Receta de medialunas

Ingredientes

500 grs de harina

100 grs de manteca

10 grs de levadura fresca

200 ml de leche tibia

50 grs de azúcar

una pizca de sal

un huevo

esencia de vainilla

Cómo preparar medialunas

Empezar por la preparación de la masa en un recipiente redondo bien grande. Allí, primero, se debe disolver la levadura fresca en la leche tibia y agregar una pizca de azúcar. Dejar reposar durante 10 minutos hasta que empiece a burbujear. En ese momento, hay que agregar la harina, el azúcar, la sal y la manteca en trozos pequeños a la mezcla de levadura. Finalmente, el toque aromático con la esencia de vainilla. Amasar toda la mezcla hasta obtener una masa suave y elástica. Y dejar reposar cubierto con un paño húmedo por una hora o hasta que la masa haya duplicado su tamaño. Armar luego bolas pequeñas y estirarlas en forma de triángulo para luego enrollarlas desde la base hacia la punta para formar las medialunas.Colocar finalmente todas en una bandeja para el horneado. La placa debe estar enmantecada y la masa, pincelada con un huevo batido para que queden bien doradas. Llevar al horno a 180°C por 15 a 20 minutos. Y para los detalles finales, para que queden “de confitería”, una vez que las medialunas caseras de manteca estén listas, se pueden pincelar con almíbar y luego dejarlas enfriar ligeramente en una rejilla. El almíbar resulta de calentar agua y azúcar en una olla hasta que alcance la textura deseada. Otra opción es espolvorear con azúcar impalpable.

Leé más notas de La cocinera austral