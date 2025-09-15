Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Para cocinar mermelada de frutilla en casa es necesario aprovechar su disponibilidad en temporadas específicas. La cocción de la fruta fresca y ácida con azúcar da como resultado un dulce suave, ideal para utilizar en desayunos, meriendas y postres como la tarta de frutilla.

La frutilla crece en la región de Cuyo y el Noreste de Argentina, principalmente en la provincia de Corrientes. Aunque su cultivo se ha extendido, la estacionalidad de la cosecha sigue marcando los períodos de mayor calidad y costo más accesible.

La temporada de cosecha de la frutilla en nuestro país se extiende desde finales de invierno hasta el verano. Los meses de septiembre y octubre marcan el inicio de la producción. Sin embargo, el pico de oferta y el momento de mayor madurez de la fruta se sitúan en noviembre y diciembre. Durante este período, las frutillas alcanzan su punto óptimo de sabor y dulzura.

El producto final se puede envasar en frascos de vidrio esterilizados para su conservación. La mermelada de frutilla casera, al no contener conservantes artificiales, tiene una vida útil limitada una vez abierto el envase, por lo que se recomienda su refrigeración.

Dulce de frutillas receta

Ingredientes

1 kilo de frutillas frescas

300 grs. de azúcar

Jugo de 1 limón

Cómo preparar mermelada de frutillas

Lavar muy bien las frutillas y sacarles el cabito y las hojas. Cortarlas en trozos. En una olla amplia y gruesa colocar las frutillas cortadas, el azúcar y el jugo de limón. Mezclar muy bien. Tapar con film y llevar a la heladera en lo posible toda la noche. Tiempo suficiente para que la fruta largue el jugo. Al otro día, cocinar las frutillas con su jugo 20 minutos a fuego fuerte. Cuando rompa el hervor bajar al mínimo. En la superficie debe formarse una espuma, ir retirando a medida que aparezca. Revolver cada tanto para que no se queme ni se pegue al fondo. Cocinar a fuego mínimo por 40-50 minutos hasta alcanzar el punto de mermelada. Envasar en caliente en frascos limpios y esterilizados.

