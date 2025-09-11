Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La receta del flan casero tradicional es una de las más sencillas de la repostería y de las más populares en nuestra gastronomía. La base de la preparación solo necesita de huevos, leche y azúcar, y extracto de vainilla para aromatizar. Esta combinación de ingredientes, sometida a cocción al baño María, resulta en un postre delicioso y muy cremoso.

El flan clásico se caracteriza por la sencillez del proceso de preparación y cocción lento y controlado en el baño María, un paso clave para obtener la consistencia deseada, evitando que la mezcla se cocine de forma irregular. La superficie del flan debe quedar de un tono dorado, mientras que su interior permanece cremoso.

La combinación del flan casero con caramelo y dulce de leche es imbatible, aunque también se le puede añadir crema batida.

La receta a continuación detalla los pasos para su elaboración.

Receta de flan casero

Ingredientes

Para el caramelo:

100 grs de azúcar

2 cdas de agua

Para el flan:

6 huevos grandes

500 mililitros de leche entera

150 grs de azúcar

1 cucharadita de extracto de vainilla

200 grs de dulce de leche

Paso a paso

Preparación del caramelo: en una sartén pequeña o directamente en el molde que se utilizará para el flan, combinar los 100 gramos de azúcar con las 2 cucharadas de agua. Calentar a fuego medio-bajo sin remover. Permitir que el azúcar se disuelva y luego hierva hasta obtener un color ámbar. Este proceso puede tardar entre 5 y 8 minutos. Una vez que el caramelo adquiera el color deseado, retirar del fuego. Inclinar el molde con cuidado para cubrir uniformemente la base y los lados inferiores. Dejar enfriar el caramelo hasta que se solidifique. En un recipiente amplio, cascar los 6 huevos y agregar los 150 gramos de azúcar. Batir suavemente con un batidor de mano o tenedor, hasta integrar los ingredientes sin incorporar demasiado aire. No es necesario batir en exceso. En una olla separada, calentar la leche entera hasta que esté tibia, sin dejar que hierva. Incorporar el extracto de vainilla a la leche tibia. Verter la leche aromatizada sobre la mezcla de huevos y azúcar de forma gradual, batiendo constantemente. Pasar la mezcla de flan a través de un colador fino para eliminar cualquier grumo o porción de clara de huevo no integrada. Esto contribuirá a la textura lisa del flan. Cocción a Baño María: precalentar el horno a 160°C. Colocar el molde con el caramelo solidificado dentro de una olla o fuente más grande y profunda, apta para horno. Verter la mezcla de flan colada en el molde caramelizado. Luego llenar la olla o fuente más grande con agua caliente hasta que alcance aproximadamente la mitad de la altura del molde del flan. Introducir el conjunto en el horno precalentado. Cocinar durante 60 a 80 minutos. El flan estará listo cuando al moverlo ligeramente, el centro se observe firme, aunque puede presentar un ligero temblor. Retirar el flan del horno y con cuidado, extraerlo del baño María. Dejar enfriar primero a temperatura ambiente y luego en heladera unas 4 horas. Para desmoldar, pasar un cuchillo fino por el borde interior del molde e invertir sobre un plato amplio. Acompañar con el dulce de leche.

