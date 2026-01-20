Your browser doesn’t support HTML5 audio
Los panqueques son uno de los postres más populares para la hora de la merienda. Se pueden comer fríos o calientes y la receta para prepararlos es muy fácil. Cómo hacerlos en casa para que queden dorados y deliciosos en simples pasos.
Lo más importante durante la preparación es que a la masa es que no le queden grumos. Por eso hay que tomarse el tiempo de batir bien y no apurar el proceso.
Asimismo, es necesario contar con una sartén antiadherente porque facilita la cocción y evita que se pegue la masa o que se rompa el panqueque al darlo vuelta. En caso de no contar con una o que igualmente se pegue la masa, habrá que agregar más manteca entre cocciones.
De esta receta salen muchas panqueques, ideal para que los comensales puedan repetir y/o guardar en la heladera para comer al día siguiente.
Receta de panqueques
Ingredientes
- 2 huevos
- 220 gr. de harina
- 3 cucharadas de azúcar
- 1/2 litro de leche
- Opcionales: una cda de esencia de vainilla y dulce de leche para rellenar.
Cómo preparar panqueques
- Para la masa: batir los huevos y el azúcar. Incorporar la leche y la esencia de vainilla. Luego, agregar la harina. Batir hasta que no queden grumos. Dejar descansar al menos 20 minutos en la heladera.
- Retirar y calentar una sartén con un poco de manteca o aceite.
- Con la ayuda de un cucharón sopero, tomar un poco de la mezcla y llevarlo a la sartén con fuego bajo.
- Esparcirlo para que quede una capa fina. Esperar unos segundos a que se cocine y darlo vuelta con una espátula. Repetir hasta que no quede masa. Ir colocando los panqueques en un plato redondo aparte.
- Rellenar con dulce de leche, crema, salsa de chocolate, manzanas, entre otros.
