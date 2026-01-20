Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Los panqueques son uno de los postres más populares para la hora de la merienda. Se pueden comer fríos o calientes y la receta para prepararlos es muy fácil. Cómo hacerlos en casa para que queden dorados y deliciosos en simples pasos.

Lo más importante durante la preparación es que a la masa es que no le queden grumos. Por eso hay que tomarse el tiempo de batir bien y no apurar el proceso.

Asimismo, es necesario contar con una sartén antiadherente porque facilita la cocción y evita que se pegue la masa o que se rompa el panqueque al darlo vuelta. En caso de no contar con una o que igualmente se pegue la masa, habrá que agregar más manteca entre cocciones.

De esta receta salen muchas panqueques, ideal para que los comensales puedan repetir y/o guardar en la heladera para comer al día siguiente.

Receta de panqueques

Ingredientes

2 huevos

220 gr. de harina

3 cucharadas de azúcar

1/2 litro de leche

Opcionales: una cda de esencia de vainilla y dulce de leche para rellenar.

Cómo preparar panqueques

Para la masa: batir los huevos y el azúcar. Incorporar la leche y la esencia de vainilla. Luego, agregar la harina. Batir hasta que no queden grumos. Dejar descansar al menos 20 minutos en la heladera. Retirar y calentar una sartén con un poco de manteca o aceite. Con la ayuda de un cucharón sopero, tomar un poco de la mezcla y llevarlo a la sartén con fuego bajo. Esparcirlo para que quede una capa fina. Esperar unos segundos a que se cocine y darlo vuelta con una espátula. Repetir hasta que no quede masa. Ir colocando los panqueques en un plato redondo aparte. Rellenar con dulce de leche, crema, salsa de chocolate, manzanas, entre otros.

